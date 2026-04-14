В Москве появится филиал кабаре «Шум» ― с петербургской праздничной кухней и поэтическими вечерами

В Москве откроется кабаре «Шум» — столичное представительство петербургского проекта, который существует с 2008 года. Об этом «Афише Daily» рассказали представители площадки.
Новое пространство расположится в историческом особняке усадьбы Филипповых на Яузской улице. Техническое открытие намечено на 17 апреля, официальное — на 24-е. Проект запустили продюсер Артем Балаев и культуртреггер Анастасия Дианова, а сам «Шум» задуман как мультижанровое кабаре, где вместе существуют музыка, театр, поэзия и гастрономия.
За кухню отвечает концепт-шеф Евгений Энгельке. Меню построили вокруг петербургской праздничной кухни с французскими акцентами: в нем будут, например, сморреброд со шпротами и яйцом, винегрет с килькой, домашние пельмени и расстегай с форелью. Позже в «Шуме» обещают запустить и петербургский завтрак, который будут подавать с 18.00 и сопровождать водкой.
Барную карту в проекте сравнивают с поэтическим сборником: там соседствуют отсылки и к Мандельштаму, и к «Каспийскому грузу». Отдельный акцент сделают на безалкогольных коктейлях — именно за них петербургский «Шум» раньше получил премию журнала «Собака.ru».
Над московской версией «Шума» работали вместе с командой ресторанного сообщества Italy, за архитектуру отвечал Сергей Семич, а форму для персонала разработал петербургский бренд St. Casanier. В проекте также участвует KGallery: в залах появится подборка искусства, которую будут обновлять каждый квартал. Интерьер пространства оформили по принципу частного дома с несколькими тематическими залами.
На сцене московского «Шума» планируются концерты, поэтические вечера и театральные выступления. Среди первых анонсов — концерты Рушаны 18 апреля и дуэта «Базар» 23 апреля.