Леди Гага анонсировала концертный фильм «Mayhem: Requiem»

Леди Гага опубликовала тизер лайв-записи концерта «Mayhem: Requiem». Она появится на Apple Music в ближайшее время.
Концерт прошел в Лос-Анджелесе 14 января. На мероприятии нельзя было пользоваться телефонами. Шоу организовали в сотрудничестве с Apple Music Live для последующей записи и трансляции. Вместимость составила всего 2300 человек — билеты по лотерее получили фанаты, подписанные на рассылку.
Сам тур «The Mayhem Ball» завершился вчера: последний концерт прошел на арене Медисон-сквер-гарден в Нью-Йорке. Гастроли были приурочены к выходу альбома «Mayhem» — седьмого в дискографии певицы. Всего прошло 62 концерта, в том числе в Австралии и Японии.