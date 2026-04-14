Леди Гага анонсировала концертный фильм «Mayhem: Requiem»

Афиша Daily
Фото: Lady Gaga

Леди Гага опубликовала тизер лайв-записи концерта «Mayhem: Requiem». Она появится на Apple Music в ближайшее время.

Концерт прошел в Лос-Анджелесе 14 января. На мероприятии нельзя было пользоваться телефонами. Шоу организовали в сотрудничестве с Apple Music Live для последующей записи и трансляции. Вместимость составила всего 2300 человек — билеты по лотерее получили фанаты, подписанные на рассылку.

Видео: Lady Gaga

Сам тур «The Mayhem Ball» завершился вчера: последний концерт прошел на арене Медисон-сквер-гарден в Нью-Йорке. Гастроли были приурочены к выходу альбома «Mayhem» — седьмого в дискографии певицы. Всего прошло 62 концерта, в том числе в Австралии и Японии.

Недавно Гага вместе с рэпершей Doechii выпустила композицию «Runway» для фильма «Дьявол носит Prada-2». Трек прозвучал в последнем трейлере картины. Позже Гага исполнила песню вживую на концерте в Миннесоте, пройдясь по сцене как по подиуму.

Расскажите друзьям