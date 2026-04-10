Леди Гага станцевала под «Runway» из «Дьявол носит Prada-2» на туре «Mayhem»

Афиша Daily
Фото: @gagadaily

На концерте тура «The Mayhem Ball» в Миннесоте Леди Гага вместе с подтанцовкой прошлась по сцене как по подиуму под песню «Runway» из фильма «Дьявол носит Prada-2».

«Runway» — совместный трек Гаги с рэпершей Doechii. Его отрывок уже звучал в финальном трейлере второго «Дьявола носит Prada».

В песне Гага и Doechii поют дуэтом: «Ты рождена для подиума./С понедельника по воскресенье/Могу превратить танцпол в подиум». Doechii зачитывает: «Да, добавь немного дерзости,/Да, чуть-чуть попы,/Да, первый ряд орет,/Сделай пируэт».

Видео: @itsrickybby

Сам фильм «Дьявол носит Prada-2» выйдет в зарубежный прокат 1 мая. В картине Энди Сакс в исполнении Энн Хэтэуэй становится редактором отдела статей издания Runway и вновь сталкивается с главным редактором Мирандой Пристли (Мерил Стрип). Попытки дуэта возродить журнал приводят их к встрече с бывшей первой помощницей Миранды — теперь уже влиятельной Эмили, которую играет Эмили Блант.

Тур Гаги «The Mayhem Ball» уже подходит к завершению: последний концерт пройдет 13 апреля на арене Мэдисон-сквер в Нью-Йорке. Тур приурочен к выходу альбома «Mayhem» — седьмого в дискографии певицы. Всего в рамках тура прошло 62 концерта, в том числе в Австралии и Японии.

