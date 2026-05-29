Аличе Рорвахер снимет экранизацию «Барона на дереве» Итало Кальвино

Итальянская режиссерка Аличе Рорвахер, известная по «Химере», снимет фильм по мотивам повести-притчи Итало Кальвино «Барон на дереве», сообщает Variety.
Книга была опубликована в 1957 году и считается итальянской классикой. Она рассказывает о 12-летнем бароне по имени Козимо, который после ссоры с отцом забирается на дерево и дает клятву никогда не спускаться на землю. Он проводит на дереве всю оставшуюся жизнь.
За производство отвечает компания Our Films — подразделение Mediawan, которым руководят Марио Джанани и Лоренцо Мьели. Последний приобрел права на текст в 2022 году. «Образ, с которым я больше всего связан в этой истории, — это не столько мальчик на дереве, сколько взрослый мужчина, который проводит всю жизнь на дереве. Человек, сдержавший обещание; его строгость в непослушании», — рассказывал он ранее.
В настоящий момент Рорвахер работает над фильмом «Три инцестуозные сестры» — экранизацией графического романа Одри Ниффенеггер. Сценарий режиссерка написала вместе с Отессой Мошфег — писательницей, известной по роману «Мой год отдыха и релакса». В центре сюжета окажутся три сестры (Офиль, Клотильда и Беттина), живущие в уединении. Их судьбы переплетаются с мужчиной по имени Париж, который вступает в отношения с одной из них.
В картине снимаются Джош О’Коннор («Претенденты»), Сирша Ронан («Выгон»), Джесси Бакли («Хамнет»), Дакота Джонсон («Материалистка»), Изабелла Росселлини («Синий бархат») и солист Rolling Stones Мик Джаггер.