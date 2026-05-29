Опрос: 40% мужчин не готовы знакомиться с курящей девушкой

Ева Лонгория никогда не смотрела сериал «Отчаянные домохозяеки», в котором сыграла одну из ролей
На «Госуслугах» появится книга жалоб на продавцов и маркетплейсы
Экс-настоятеля Шаолиньского монастыря приговорили к 24 годам тюрьмы за коррупцию
Агрегаторы такси смогут отключать водителей от заказов из-за переработок
В Нагатинском Затоне появится один из крупнейших в Москве концертных залов
«Кинопоиск» не будет публиковать пользовательские рецензии в течение четырех недель после премьеры
Тома Харди не увольняли из «Гангстерленда»
Арми Хаммер в трейлере «Гражданина-мстителя» — нового фильма Уве Болла
На выставке Эрнста Неизвестного в Третьяковке могли оказаться подделки
Бренд Kappa выпустил коллаборацию с рэпером Obladaet
Дети от 10 до 16 лет смогут путешествовать на поезде без взрослых с 1 июня
Звезда «Сокровища» Габури Сидибе сыграет в готической драме «Rose Moon»
Аличе Рорвахер снимет экранизацию «Барона на дереве» Итало Кальвино
Мэтт Смит в финальном трейлере третьего сезона «Дома Дракона»
В Тбилиси стартовал первый чемпионат мира по длинным нардам
Минздрав: россияне недоедают около трети годовой нормы рыбы
По мультфильму «Жил-был пес» снимут фильм. В главной роли — Павел Прилучный
Карен Гиллан появится в четвертом сезоне «Терапии»
Экранизацию «Полночной библиотеки» с Флоренс Пью приобрели за 36 млн долларов
Между Москвой и Душанбе впервые с 2020 года будут ходить прямые поезда
С начала года на российский рынок не вышло ни одного нового иностранного бренда
Австрийца приговорили к 15 годам тюрьмы за подготовку теракта на концерте Тейлор Свифт
Первый устный экзамен по истории для 9-х классов пройдет в феврале–марте 2028 года
Иван Янковский сыграет главную роль во втором сезоне «Отпечатков»
В Китае нашли древнее пиво, которому больше 2000 лет
В Красноярске пройдет фестиваль диких ужинов WD Fest 2026
«Афиша Daily» выпустила первую книгу о кино в новой авторской серии
Бывший машинист из Китая создал ИИ-короткометражку и получил предложение о работе в США

Опрос: 40% мужчин не готовы знакомиться с курящей девушкой

Афиша Daily
3 мин на чтение
Фото: Julia Engel/Unsplash

Аналитики сервиса онлайн-знакомств Mamba выяснили, как россияне относятся к курению потенциального партнера, на что обращают внимание в профиле и готовы ли закрыть глаза на запах сигарет ради симпатии. Опрос провели ко Всемирному дню без табака, результаты есть у «Афиши Daily».

Выяснилось, что большинство пользователей Mamba не курят: среди женщин таких 84%, мужчин — 66%. При этом графу «вредные привычки» в анкете проверяют почти все — 92% женщин и 86% мужчин признаются, что делают это всегда, еще до того как свайпнуть вправо.

Фото с сигаретой в профиле тоже работает не в пользу автора: 79% пользователей говорят, что такой снимок сразу отталкивает, а привлекательным его считают лишь 1% женщин и 2% мужчин. Самыми выигрышными остаются фотографии на природе или в путешествии, снимки из спортзала, а также фотографии с едой в кафе или ресторане.

Среди мужчин 40% сразу принципиально отвечают нет на вопрос о знакомстве с курящей девушкой. Еще 16% готовы к общению только в том случае, если девушка собирается бросить, а каждый третий признается, что может сделать исключение, если она действительно понравится. Женщины чуть мягче: 41% допускает знакомство с курящим мужчиной, если он им симпатичен, однако треть (33%) все равно считает это поводом для отказа.

Вейп ситуацию не спасает — 61% мужчин и столько же женщин воспринимает электронную сигарету точно так же, как обычную, а 23% мужчин и 25% женщин признаются, что устройства для курения раздражают их даже сильнее.

Романтичный образ с сигаретой из кино окончательно перестал работать. 90% мужчин и 93% женщин считают, что курение давно перестало выглядеть привлекательно.

Первое, что бросается в глаза: внешний вид. Почти половина мужчин считает, что курящие девушки выглядят более измотанными и нездоровыми, 37% воспринимают их как более нервных. Женщины солидарны: 57% говорят, что курящие мужчины кажутся им уставшими, 39% — тревожными, еще 14% считают их более сложными по характеру.

Следом идет запах сигарет — изо рта, от кожи и волос. Об этом говорят 63% опрошенных. При этом 62% мужчин и 55% женщин признаются, что не готовы поцеловать человека, если от него пахнет сигаретами. Так что курящие люди сегодня ассоциируются скорее со стрессом и нездоровым образом жизни, чем с харизмой.

65% мужчин и 71% женщин уверены, что бросить курить человек может только тогда, когда сам этого захочет: просьбы партнера здесь почти не работают. При этом даже «социальное курение» многие не воспринимают как что-то безобидное: 78% мужчин и 69% женщин считают, что сигарета за компанию все равно остается вредной привычкой.

Ранее аналитики Mamba и Sokolov узнали, как россияне сегодня относятся к свадьбам, сколько готовы тратить на торжество и какие форматы считают идеальными. Оказалось, что большинство опрошенных не хочет устраивать масштабные свадьбы. Против большого количества гостей выступили 72% женщин и 61% мужчин. Почти половина респондентов также не видит смысла тратиться на дорогой банкет и декор.

Расскажите друзьям