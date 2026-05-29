Австрийца приговорили к 15 годам тюрьмы за подготовку теракта на концерте Тейлор Свифт

В Вене 21-летнего Берана А. приговорили к 15 годам лишения свободы за планирование теракта на концерте Тейлор Свифт в августе 2024 года. Об этом сообщает Би-би-си.

Мужчину арестовали по наводке ЦРУ незадолго до первого шоу. Все три концерта отменили — их должны были посетить почти 200 тыс. фанатов. После задержания правоохранители сообщили, что один из подозреваемых признался, что планировал «убить как можно больше людей за пределами концертной площадки». Ожидалось, что на улице соберутся до 35 тыс. зрителей без билетов.

Беран А. радикализировался и присягнул ИГИЛ*. Он также пытался незаконно приобрести оружие — автомат и ручную гранату. Второй фигурант, Арда К., не участвовал в подготовке теракта на концерте, но был приговорен к 12 годам тюрьмы.

После отмены концертов Свифт говорила, что чувствует «огромную вину» перед людьми, которые приехали на концерты издалека. «Отмена наших концертов в Вене стала для меня катастрофой. Но я также очень благодарна властям, потому что благодаря их помощи мы оплакиваем концерты, а не человеческие жизни», — написала певица.

После отмены австрийских выступлений поп-певицы тысячи поклонников вышли на улицы Вены и спели ее песни, обнимаясь и разрисовывая мостовую текстами из треков Свифт.

* «Исламское государство» (ИГИЛ) признано в России террористической организацией, его деятельность в стране запрещена.

