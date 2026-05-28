«Афиша Daily» выпустила первую книгу о кино в новой авторской серии
Бывший машинист из Китая снял ИИ-короткометражку и получил предложение о работе в Голливуде
Николас Кейдж выбрал лучшего исполнителя роли Человека-паука в кино
С 1 июня россиян могут оштрафовать за разговор по мобильному телефону на автозаправках
5G в России может заработать уже летом
Синоптик: в Москве сейчас холодно, как в сентябре, а в Подмосковье — как в октябре
Call of Duty: Modern Warfare 4 выйдет в октябре. Смотрим первый трейлер
У приквела «Рэмбо» появилась дата премьеры
Крис Хемсворт снимется в фильме о гонке Tatts Finke Desert Race
Московский театр «Уголок дедушки Дурова» перестроят. По одному из проектов здание должно светиться
Энди МакДауэлл сыграет в «Пляжном чтиве»
Том Холланд впервые высказался о будущем Человека-паука после съемок нового фильма
Николас Кейдж официально сменил имя
Зак Эфрон сыграет главную роль в сериале «Сердце ангела»
Власти Бангладеш не дали принести в жертву буйвола по кличке Дональд Трамп
Тейлор Свифт отправила гитару и письмо 8-летней фанатке после вирусного видео в тиктоке
Колин Фаррелл в роли детектива в трейлере второго сезона «Шугара»
MrBeast попробовал гематоген — и остался не в восторге
О Селин Дион снимут драматический сериал
В ночь на 29 мая в Московской области ожидаются заморозки до -2 градусов
Стивен Спилберг верит в инопланетную жизнь
В Москве начались съемки фильма «Незнайка». В нем Кологривый играет Смекайло
«Бионические» небоскребы построят в Москве у «Войковской»
Уполномоченная по правам детей Москвы предложила снизить возраст трудоустройства с 14 до 12 лет
Оскар Айзек и Аль Пачино в трейлере криминальной драмы «Кодекс Данте»
Наследники Флеминга запретили упоминать автомобили Aston Martin в новых книгах об агенте 007
«Чемпионат» и «Сварщица Екатерина» выпустили кофейные наборы к ЧМ-2026
В России запретили использовать пиротехнику в лесах после схода снега

Bloomberg назвал Исландию самой дорогой страной мира

Афиша Daily
2 мин на чтение
Фото: Josh Reid/Unsplash

Агентство Bloomberg опубликовало рейтинг самых дорогих стран мира. Лидером списка стала Исландия, выяснил профсоюз выпускников вузов Viska.

Исландия обогнала по стоимости жизни Швейцарию. Уровень цен в островной стране на сегодня на 3 процентных пункта выше, чем в государстве-конкуренте. До этого в течение нескольких лет Швейцария лидировала в этом вопросе.

Исландию ранее уже признавали самой дорогой страной мира — это случилось в 2018 году. Страна вновь вырвалась в лидеры благодаря росту туризма после пандемии COVID-19 — она активизировала экономику и привела к росту цен.

Согласно данным профсоюза, цены на продукты питания в Исландии на 44% выше, чем в других скандинавских странах, которые также входят в число самых дорогих в мире. Молочные продукты и яйца стоят на 75% дороже, а мясо — на 71%.

Третье место в рейтинге занял Люксембург. За бронзу он конкурировал с Норвегией — та уступила только на 1 процентный пункт. На пятой строчке оказались США и Ирландия, на шестой — Дания, на седьмой — Швеция, на восьмой — Финляндия, на девятой — Нидерланды.

Расскажите друзьям