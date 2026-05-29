Мэтт Смит в финальном трейлере третьего сезона «Дома Дракона»

HBO опубликовал финальный трейлер третьего сезона «Дома Дракона» — приквела «Игры престолов». Новые серии выйдут на стриминге HBO Max 21 июня.
Сериал рассказывает о войне внутри династии Таргариен за Железный трон, которая произошла за 200 лет до событий оригинала. В центре сюжета — борьба за власть между принцессой Рейнирой и ее сводным братом Эйгоном. Сериал основан на книге Джорджа Р. Р. Мартина «Пламя и кровь». «Это тревожные времена», — говорится в трейлере.
В апреле Мэтт Смит, сыгравший Деймона Таргариена, пообещал, что в новых эпизодах будет много битв. «В этом сезоне мы стараемся сделать все масштабнее, смелее, кровавее, жестче, опаснее — просто вернуться к самой сути того, что представляет собой наш сериал», — сказал актер. Он также отметил, что в сезоне появится много драконов, в том числе Караксес.
Шоураннер Райан Кондал назвал третий сезон самым масштабным в истории сериала. По его словам, он будет мрачным, смешным, эмоциональным, полным экшна и драконов.
Премьера первого сезона шоу состоялась 21 августа 2022 года, второго — 16 июня 2024-го. Четвертый планируют выпустить в 2028 году.