Агрегаторы такси смогут отключать водителей от заказов из-за переработок

Правительство России разработает механизм, который ограничит возможность принимать заказы в такси водителям с переработками. Об этом пишет РИА «Новости».



Механизм также можно будет применять при грубых или систематических нарушений законодательств. О результатах работы в срок до 2029 года должны сообщить несколько ведомств: Минтранс, правительства субъектов, а также МВД России с участием служб заказа легкового такси.



Норма рабочего времени для водителя в настоящее время — не более 40 часов в неделю. Продолжительность ежедневной работы при 5-дневной рабочей неделе — не более 8 часов. В случае гибкого графика максимальная еженедельная занятость остается на уровне 40 часов, а ежедневная занятость не должна превышать 10 часов. При этом она может быть увеличена не более чем на 2 часа для завершения заказа.



Недавно российские таксопарки столкнулись с резким ухудшением финансового положения. По данным опроса Национального совета такси, выручка снизилась у 81% компаний, а прибыль — у 90%.