Актера Тома Харди не увольняли из «Гангстерленда», и сейчас ведутся переговоры о его возвращении. Об этом сообщили источники Variety.



Харди играет в шоу гангстера Гарри Да Соузу. Ранее в СМИ появилась информация, что Харди покинет проект после того, как поссорился со сценаристом Джезом Баттервортом и продюсером Дэвидом Глассером. Variety выяснило, что напряженность действительно была, но официально Харди не убирали из состава актеров.



«Тома не увольняли, дверь для третьего сезона не закрыта, и сейчас идет творческая проработка вопроса», — сообщил изданию собеседник, близкий к производству. По данным одного из источников, Гаю Ричи, который выступает исполнительным продюсером проекта, нравится работать с Томом Харди и он выступает за его участие в сериале.



Причиной разногласий стало сочетание факторов, пишет издание. Variety удалось подтвердить слухи о том, что Харди опаздывал на съемочную площадку и настаивал на переписывании некоторых частей сценария. Инсайдеры отмечают, что в конфликте виноваты обе стороны. «С ним трудно, но он кинозвезда», — сказал источник со съемочной площадки.



Харди также был недоволен тем, что Баттерворт сдавал сценарии с опозданием, иногда всего за неделю до начала съемок. По словам источника, «Том любит готовиться» к съемкам. Баттерворта также не было на съемочной площадке, поэтому он не мог решать проблемы со сценарием, когда Харди предлагал изменения.



Издание пишет, что у актера были разногласия с несколькими режиссерами сериала. «Он привык иметь дело с одними из лучших режиссеров в мире. Поэтому при работе с телережиссерами он начинает бороться. В какой-то степени он может переступить через них, потому что они его боятся», — пояснили источники.



Согласно другим подтвержденным слухам, Харди часто опаздывал на съемки и заставлял других актеров ждать его, в том числе Пирса Броснана и Хелен Миррен. После обсуждения в СМИ возможного увольнения Харди из «Гангстерленда» Миррен опубликовала фотографию актера на своей странице в инстаграме* с подписью: «Люблю тебя сейчас и всегда, Хелен».



Проект, созданный Ронаном Беннеттом, стартовал на Paramount+ весной прошлого года и быстро стал одним из самых популярных сериалов платформы. Вместе с Харди в шоу снимались Пирс Броснан, Хелен Миррен и Падди Консидайн.