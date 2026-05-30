В Москве и Петербурге запустили гастропроект с участием мишленовских шефов

Афиша Daily
Фото: Great Selection Guide

Оператор T2 и международный ресторанный гид GreatList запустили гастрономический проект Great Selection Guide. Он пройдет в Москве и Петербурге с 29 мая по 30 июня, пишет «Газета.Ru» со ссылкой на организаторов.

В проекте примут участие более 30 ресторанов двух городов. Они представят специальные блюда, разработанные вместе с зарубежными шеф-поварами из Лиссабона, Дубая, Шанхая, Гонконга, Дохи и Кейптауна. Среди участников — обладатели звезд Michelin, а также шефы, отмеченные The Worldʼs 50 Best Restaurants, Gault& Millau и другими международными гастрономическими рейтингами.

В Москве к проекту присоединились Regent, «Мультикультура», Mina, Grand Cru, Biwon, Centrale Bistro by Evgeny Vikentev, Savva, 0.75 Please, Buro Tsum, Probka, Self Edge Japanese, Lui, Olluco, Mr. Lee и «Казбек». В Петербурге участвуют Poly, Self Edge Chinois, Harvest, Self Edge Japanese, ЕМ, KOI, Jam, Mama Tuta, Atelier Tapas & Bar, Blackchops, Probka, Joli Grand Bistrot, Hunt, Percorso, Mina и Dreva.

Среди приглашенных шефов — Жозе Авилеш, один из самых известных португальских рестораторов: его лиссабонский Belcanto отмечен двумя звездами Michelin и входил в The Worldʼs 50 Best Restaurants. В проекте также участвует Солеман Хаддад из дубайского Moonrise — ресторана со звездой Michelin, где дегустационные сеты строятся вокруг современной ближневосточной кухни. Еще одна заметная участница — Салам Даккак, шеф Sufret Maryam в Дубае: ее ресторан получил отметку Bib Gourmand от Michelin за качественную кухню по доступной цене.

Для жителей и туристов также подготовили городские маршруты по культурным и гастрономическим локациям Москвы и Петербурга.

Отдельной частью проекта станут гастрономические рейсы «Сапсана» между Москвой и Петербургом во время Петербургского международного экономического форума. В поездах впервые предложат специальные сеты от шеф-поваров ведущих ресторанов двух городов. В проекте участвуют Андрей Шмаков, Ликарион Солнцев и Дмитрий Решетников.

В дальнейшем организаторы планируют привлечь к железнодорожному формату иностранных шеф-поваров. В GreatList называют проект частью долгосрочного сотрудничества с РЖД, группой РБЕ и T2 по развитию гастрономического сервиса в поездах.
 

