Собянин: Москва вошла в топ-3 самых освещенных городов планеты

Фото: @kgh_moscow

За 15 лет в Москве общее число светильников выросло в 2,6 раза, город оказался в тройке самых освещенных городов мира, сообщил мэр Сергей Собянин.

«В этом году в московских дворах, на улицах, в парках и на территориях социальных учреждений планируем установить более 26 тыс. приборов наружного освещения. Это продолжение программы улучшения уличного освещения Москвы, которую мы реализуем с 2011 года», — написал он.

По словам Собянина, в столице каждый вечер работают более 1,3 млн уличных фонарей и других источников света, 58% из которых — современные светодиодные светильники. Собянин отметил, что к 2030 году доля таких приборов должна достичь почти 100%.

При этом на улицах установлены 315 тыс. дворовых светильников, на дорогах — 316 тыс., а на школьных территориях — около 100 тыс. Еще более 3000 современных фонарей с энергосберегающими светильниками появятся в этом году.

Мэр добавил, что у поликлиник и больниц можно заметить порядка 13 тыс. светильников. Чаще всего это фонари, обеспечивающие функциональное освещение. Если же больница является объектом культурного наследия, используются светильники, стилизованные под исторические.

