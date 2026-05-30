В Москве потолок и колонны новой станции метро «Новорижская» будут похожи на восходящее пламя

Потолок и колонны строящейся станции метро «Новорижская» Рублево-Архангельской линии Московского метрополитена выполнят в виде восходящего пламени. Об этом ТАСС сообщил руководитель строительства АО «Мосинжпроект» Александр Волков.
«По замыслу архитекторов, платформа станции „Новорижская“ будет иметь яркий индивидуальный образ. Потолок и колонны будут выполнены в виде восходящего пламени, поднимающегося вверх. Подвесной потолок планируется выполнить из многофигурной волнообразной композиции, состоящей из 3D-элементов», — сказал он.
По словам Волкова, строительство этой станции Рублево-Архангельской линии метро ведется в соответствии с графиком. Объект расположен на территории района Кунцево, микрорайона Рублево-Архангельское Москвы и находится с южной стороны Новорижского шоссе, рядом с гипермаркетом.
Ранее стало известно, что дизайн станции метро «Новорижская» в Москве будет повторять эстетику расположенного поблизости музея заповедника «Архангельское» и усадьбы Ильинское. Основным акцентом платформы станут колонны, которые будут плавно перетекать в пластику потолка. Завершить строительство новой ветки планируют в 2027 году.