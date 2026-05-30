У сервиса Figma масштабный сбой работы в России

Афиша Daily
Россияне столкнулись с проблемами с доступом к сервису Figma. Согласно detector404.ru, число жалоб на работу сервиса превысило 2300 за последние сутки.

В комментариях пишут, что проблемы возникли как минимум вечером 29 мая. Некоторые из пользователей при входе в Figma видят белый экран. У других появляется системная ошибка с предложением обновить страницу и проверить статусы на стороне Figma. У части пользователей получается восстановить доступ при использовании VPN.

Жалобы поступают как минимум из 19 городов. При этом зарубежные пользователи с проблемами не столкнулись — на downdetector.com жалоб на сбои нет.

По данным самой Figma на момент написания заметки, все сервисы работают в штатном режиме. Инцидентов в период с 16 мая не было. В Роскомнадзоре ситуацию с доступом к Figma не комментировали.

Figma — это онлайн-сервис для дизайна интерфейсов, прототипирования и совместной работы над визуальными проектами. Его используют дизайнеры, продуктовые команды и разработчики: в Figma создают макеты сайтов и приложений, дизайн-системы, презентации, интерактивные прототипы и графику для цифровых продуктов.
 

