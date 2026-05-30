У сервиса Figma масштабный сбой работы в России

В комментариях пишут, что проблемы возникли как минимум вечером 29 мая. Некоторые из пользователей при входе в Figma видят белый экран. У других появляется системная ошибка с предложением обновить страницу и проверить статусы на стороне Figma. У части пользователей получается восстановить доступ при использовании VPN.