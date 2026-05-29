В США школьники застряли на сломавшемся аттракционе. Они провисели вверх ногами четыре часа

В американском штате Техас восемь школьников застряли на сломавшемся аттракционе на несколько часов. Об этом сообщил телеканал ABC.

Учащиеся средней и старшей школы решили прокатиться на американских горках Iron Shark в парке, расположенном на пирсе города Галвестон. Посередине заезда механизм горки заело — и люди оказались в ловушке. 
 

Видео:&nbsp;WTHR/YouTube

Чтобы высвободить подростков, потребовалась группа спасателей и четыре часа. В сеть попало видео, как работники экстренных служб аккуратно вынимают детей из кресел на высоте.

«Мы немедленно сосредоточились на безопасности наших гостей. Поэтому обратились за помощью в пожарную службу, чтобы убедиться, что все гости были благополучно выведены с аттракциона. Перед возобновлением эксплуатации аттракциона будет проведен тщательный осмотр», — поделилась компания, владеющая парком.

Высота американских город в Галвестоне составляет 30 метров. На каком уровне застряли пассажиры, не уточняется. Для спуска их с высоты потребовалась пожарная вышка.

