23 апреля выйдет новый роман Виктора Пелевина — «Возвращение Синей Бороды»
Умер «пионер хип-хопа» Африка Бамбаатаа. Ему было 68 лет
Федор Конюхов планирует побить свой рекорд высоты полета на воздушном шаре
Ханс Циммер станет единственным композитором 3-го сезона «Эйфории»
Лампады с Благодатным огнем доставят в 15 храмов Москвы
Оливия Родриго поделилась отрывком нового сингла «Drop Dead»
Матвеев, Прилучный и Машков: названы самые брутальные актеры России
У Telegram вновь произошел массовый сбой в России
Ив Хьюсон и Ченнинг Татум сыграют в фильме «Остров Мэн»
Наташу Лионн вывели из самолета после премьеры третьего сезона «Эйфории»
Кэмерон Диас снимется в сиквеле «Амазонок из Беверли-Хиллз». Его поставит Клеа ДюВалл
Фильм по Metal Gear Solid снимут авторы последнего «Пункта назначения»
Депздрав Москвы: без вреда для здоровья можно съесть не более 10 грамм шапочки от кулича
Фонд «Второе дыхание» открыл сбор пожертвований для выпускных нарядов школьникам из малоимущих семей
Навеянный историей группы Green Day фильм с Маккенной Грейс получил новое название
Лерчек сбрила волосы, которые начали выпадать из‑за лечения рака
Россияне стали проводить на четверть меньше времени в Telegram
Эмма Робертс вновь cыграет Мэдисон Монтгомери в «Американской истории ужасов»
Создатели «Дьявол носит Prada-2» представили журнал Runway, который выпускала Миранда Пристли
С 21 по 23 мая в Нижнем Новгороде пройдет фестиваль «Тех-Френдли Викенд»
«Они делают это каждый год»: Майкл Дж.Фокс отреагировал на сообщения в СМИ о своей смерти
В Москве выпал снег
Создатель «Эйфории» Сэм Левинсон прокомментировал смерть актера Ангуса Клауда
Звезды «Игры престолов» и «Теда Лассо» снимутся в третьем сезоне «Уэнсдей»
Исследование: зумеры ходят в кино чаще, чем все старшие поколения
Появились кадры мультфильма Netflix про сводных сестер Золушки. Принцессу озвучила Аманда Сейфрид
Софи Тэтчер на постере «Ее личного ада»
В столице запустили второй Московский трамвайный диаметр протяженностью 33 километра

Леди Гага и Doechii выпустили сингл «Runway» — саундтрек «Дьявол носит Prada-2»

Иллюстрация: @ladygaga, @doechii

Леди Гага и Doechii выпустили свой первый совместный сингл «Runway», который прозвучит в фильме «Дьявол носит Prada-2» с Энн Хэтэуэй и Мерил Стрип. В зарубежном прокате картина появится 1 мая.

© @ladygaga, @doechii

Отрывок композиции уже звучал в финальном трейлере. В песне исполнительницы поют дуэтом: «Ты рождена для подиума./С понедельника по воскресенье/Могу превратить танцпол в подиум». Doechii зачитывает: «Да, добавь немного дерзости,/Да, чуть-чуть попы,/Да, первый ряд орет,/Сделай пируэт».

Видео: @20thcenturystudios

В центре сюжета второй части «Дьявол носит Prada» — Энди Сакс в исполнении Энн Хэтэуэй, которая становится редактором отдела статей издания Runway и вновь сталкивается с главным редактором Мирандой Пристли (Мерил Стрип). Попытки дуэта возродить журнал приводят их к встрече с бывшей первой помощницей Миранды — теперь уже влиятельной Эмили, которую играет Эмили Блант.

«Персонажи, очевидно, находятся на 20-летнем этапе своей карьеры и занимают совершенно разные позиции, и мир СМИ тоже претерпел значительные изменения. Карьера Энди в журналистике отражает опыт многих людей, работающих в этой сфере сегодня… Сиквел ― это фильм о женщине за сорок. Он о том, как примириться с миром таким, какой он есть, а не с тем миром, который ты хотел бы видеть», ― рассказал режиссер Дэвид Фрэнкел. 

