«Паддингтон-4», Bloodborne и «За пределами вселенных»: что показали в первый день CinemaCon

На презентации показали новый эксклюзивный фрагмент фильма. В нем Питер Паркер, которого сыграл Том Холланд, живет инкогнито после того, как все забыли о его личности. Он замечает своего друга Неда (Джейкоб Баталон) на вечеринке и следует за ним, где оказывается в неловкой ситуации: Нед показывает ему свою «доску Человека-паука», не подозревая, что перед ним сам герой, и делится желанием однажды поблагодарить его.