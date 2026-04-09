Объявлена программа 79-го Каннского кинофестиваля: «Минотавр» Звягинцева вошел в основной конкурс

Объявлены участники 79-го Каннского кинофестиваля, который пройдет на Лазурном берегу с 12 по 23 мая.
Президентом жюри выступит южнокорейский режиссер Пак Чхан Ук («Олдбой», «Решение уйти»). Он стал первым корейцем и третьим азиатом на этом посту в истории фестиваля. Ранее председателями жюри были японец Тэцуро Фурукаки (1962) и гонконгский режиссер Вонг Карвай (2006).
В основной конкурс Канн-2026 вошел «Минотавр» — новый фильм двукратного номинанта на «Оскар» Андрея Звягинцева. Режиссер получил известность по картинам «Возвращение», «Левиафан», «Елена» и «Изгнание». С момента выхода его последнего фильма ― «Нелюбовь» ― прошло девять лет.
В «Минотавре» жизнь успешного директора компании по имени Глеб начинает рушиться: мужчины оказывается под нарастающим давлением корпоративных обстоятельств, а затем узнает об измене жены. Французская кинокомпания MK2 Films описывает ленту как «напряженное и взрывоопасное исследование власти, предательства и общества, стоящего на грани».
Почетную «Золотую пальмовую ветвь» вручат режиссеру «Властелина колец» Питеру Джексону, а также актрисе Барбре Стрейзанд.
Основной конкурс:
- «Электрическая Венера», реж. Пьер Сальвадори (фильм открытия)
- «Минотавр», реж. Андрей Звягинцев
- «Любовь моя», реж. Родриго Сорогойен
- «The Man I Love», реж. Айра Сакс
- «1949», реж. Павел Павликовский
- «Moulin», реж. Ласло Немеш
- «Histoire de la nuit», реж. Леа Мизиус
- «Фьорд», реж. Кристиан Мунджиу
- «Notre salut», реж. Эммануэль Марр
- «Gentle Monster», реж. Мари Кройцер
- «Nagi Notes», реж. Кодзи Фукада
- «Hope», реж. На Хон Джин
- «Барашек в ящике», реж. Хирокадзу Корээда
- «Garance», реж. Жанн Эрри
- «The Unknown», реж. Артур Арари
- «Sudden», реж. Рюсукэ Хамагути
- «The Dreamed Adventure», реж. Валеска Гризебах
- «Coward», реж. Лукас Донт
- «The Black Ball», реж. Хавьер Амбросси и Хавьер Кальво
- «A Woman’s Life», реж. Шарлин Буржуа-Таке
- «Bitter Christmas», реж. Педро Альмодовар
- «Параллельные истории», реж. Асгар Фархади
«Особый взгляд»:
- «La más dulce», реж. Лайла Марракши
- «Club Kid», реж, Джордан Фирстман
- «Подростковый секс и смерть в лагере „Миазма“», реж. Джейн Шенбрун
- «Yesterday the Eye Didn’t Sleep», реж. Ракан Маяси
- «Everytime», реж. Сандра Волльнер
- «The Meltdown», реж. Мануэла Мартелли
- «I’ll Be Gone in June», реж. Катарина Ривилис
Вне конкурса:
- «Ее личный ад», реж. Николас Виндинг Рефн
- «Diamond», реж. Энди Гарсиа
- «Karma», реж. Гийом Кане
- «Objet du deli», реж. Аньес Жауи
- «De Gaulle: L’Age de Fer», реж. Антонен Бодри
Полуночные показы:
- «Roma Elastica», реж. Бертран Мандико
- «Полный Фил», реж. Кантен Дюпьё
- «Colony», реж. Ён Сан Хо
- «Jim Queen», реж. Джим Квин, Николя Атан и Марко Нгуен
- «Sanguine», реж. Марион Ле Королле
Каннские премьеры:
- «Пропеллер: Ночной рейс в один конец» (Propeller One-Way Night Coach), реж. Джон Траволта
- «Kokurojo: The Samurai and the Prisoner» — Киеси Куросава
Специальные показы:
- «John Lennon: The Last Interview», реж. Стивен Содерберг
- «Avedon», реж. Рон Ховард
- «Les Survivants du Che», реж. Кристоф Ревель
- «Les Matins Merveilleux», реж. Авриль Бессон