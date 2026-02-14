Опубликован первый кадр «Минотавра» ― нового фильма Андрея Звягинцева

На сайте французской компании MK2 Films появился первый кадр «Минотавра» ― нового фильма Андрея Звягинцева. Дата выхода детективного триллера пока неизвестна. Сейчас картина участвует в Европейском кинорынке, который проходит на Берлинском кинофестивале.
В центре сюжета ― успешный директор компании по имени Глеб. Когда он оказывается под нарастающим давлением корпоративных обстоятельств и узнает об измене жены, его жизнь начинает рушиться. MK2 Films описывает ленту как «напряженное и взрывоопасное исследование власти, предательства и общества, стоящего на грани».
В главных ролях ― Ирис Лебедева, Дмитрий Мазуров, Варвара Шмыкова и Юрис Жагарс. Сейчас проект находится на стадии постпродакшена. Продюсированием занимается MK Productions (часть MK2 Films), которая стоит за такими фестивальными хитами, как «Сентиментальная ценность» Йоакима Триера, «Секретный агент» Клебера Мендонсы Филью, «Холодная война» Павла Павликовского и «Пианистка» Михаэля Ханеке.
Съемки «Минотавра» завершились в декабре 2025 года, сообщал World of Reel. Издание отмечало, что рассматривается возможность показа картины в мае 2026 года на Каннском кинофестивале.
Звягинцев — двукратный номинант на «Оскар», обладатель гран-при Венецианского кинофестиваля 2003 года за фильм «Возвращение» и приза жюри Каннского смотра 2017 года за ленту «Нелюбовь». Среди других его известных работ ― «Левиафан», «Елена» и «Изгнание».
С момента выхода его последнего фильма ― «Нелюбовь» ― прошло девять лет. Столь длинный перерыв связан в том числе с тяжелой болезнью: в августе 2021 года из-за последствий ковида у Звягинцева было поражено 90% легких, режиссера вводили в медикаментозную кому.