Опубликован первый кадр «Минотавра» ― нового фильма Андрея Звягинцева

Ирландец возрождает забытый спорт ― подъем камней
Чтение и письмо могут снизить риск деменции почти на 40%
Россияне по итогам 2025 года накопили рекордные 17,1 триллиона наличных рублей
В Петербурге завели уголовное дело за снос сталинки в центре города
Эфиопию назвали страной с самым доступным «блинным туризмом»
Россияне купили более 15 тысяч чучел на Wildberries перед Масленицей
Рекордные 15,3 млн зрителей посмотрели «Щенячий кубок» ― это как «Супербоул», но с пёселями
В Нью-Йорке открылось кафе для свиданий с ИИ-компаньонами
Секс, наркотики и рок-н-ролл в тизере сериала «Вампир Лестат» ― продолжения «Интервью с вампиром»
Жители Тихвина спасли волка
Элизабет Мосс снимется в юридической драме «Conviction». Ее выпустит Hulu
В Лувре и Версале годами продавали поддельные билеты. Это могло нанести ущерб на 10 млн евро
40% пар советуются с ИИ о реальных конфликтах
В Олимпийской деревне закончились бесплатные презервативы
Глава Instagram* заявил, что чрезмерное использование социальных сетей не равносильно зависимости
Правительство одобрило продажу здания Рижского вокзала
Вупи Голдберг спродюсирует документалку об олимпийцах-беженцах «Больше чем медаль»
Арсен Маркарян попросил суд рассмотреть его дело в особом порядке
«Кто был вашим кинокрашем?»: карточки Movie Lovers Cards помогут узнать друг друга через кино
В  Лувре произошла крупная протечка воды
Никита Ефремов и Саша Бортич поучаствуют в сериале о невербальном аутизме «В Хогвартс я не попал»
Данила Козловский снял англоязычный фильм «Из Лондона с любовью». Он же сыграл в нем главную роль
Девятилетний поляк установил мировой рекорд по скоростной сборке кубика Рубика
Новый документальный проект Okko расскажет о сексе в России ― от древности до наших дней
Горе в Кабардино-Балкарии присвоили название ЦСКА
Sony выпустит ремейк оригинальной трилогии God of War
Только 23% россиян смогли отличить ИИ-изображение от реального
На Олимпиаде арестовали болельщика сборной Словакии, который находился в розыске с 2010 года

Опубликован первый кадр «Минотавра» ― нового фильма Андрея Звягинцева

Фото: MK2 Films

На сайте французской компании MK2 Films появился первый кадр «Минотавра» ― нового фильма Андрея Звягинцева. Дата выхода детективного триллера пока неизвестна. Сейчас картина участвует в Европейском кинорынке, который проходит на Берлинском кинофестивале. 

В центре сюжета ― успешный директор компании по имени Глеб. Когда он оказывается под нарастающим давлением корпоративных обстоятельств и узнает об измене жены, его жизнь начинает рушиться. MK2 Films описывает ленту как «напряженное и взрывоопасное исследование власти, предательства и общества, стоящего на грани». 

В главных ролях ― Ирис Лебедева, Дмитрий Мазуров, Варвара Шмыкова и Юрис Жагарс. Сейчас проект находится на стадии постпродакшена. Продюсированием занимается MK Productions (часть MK2 Films), которая стоит за такими фестивальными хитами, как «Сентиментальная ценность» Йоакима Триера, «Секретный агент» Клебера Мендонсы Филью, «Холодная война» Павла Павликовского и «Пианистка» Михаэля Ханеке. 

Съемки «Минотавра» завершились в декабре 2025 года, сообщал World of Reel. Издание отмечало, что рассматривается возможность показа картины в мае 2026 года на Каннском кинофестивале. 

Звягинцев — двукратный номинант на «Оскар», обладатель гран-при Венецианского кинофестиваля 2003 года за фильм «Возвращение» и приза жюри Каннского смотра 2017 года за ленту «Нелюбовь». Среди других его известных работ ― «Левиафан», «Елена» и «Изгнание». 

С момента выхода его последнего фильма ― «Нелюбовь» ― прошло девять лет. Столь длинный перерыв связан в том числе с тяжелой болезнью: в августе 2021 года из-за последствий ковида у Звягинцева было поражено 90% легких, режиссера вводили в медикаментозную кому. 

