Барбра Стрейзанд получит почетную «Золотую пальмовую ветвь» на Каннском кинофестивале

«В эти непростые времена кино способно открыть наши сердца и умы для историй, отражающих нашу общую человечность, и для взглядов, напоминающих нам как о нашей хрупкости, так и о нашей стойкости. Кино выходит за рамки границ и политики и подтверждает силу воображения в формировании более сострадательного мира», — отреагировала на почетную награду сама Стрейзанд.