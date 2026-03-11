Джон О’Коннор рассказывает Ив Хьюсон жуткую правду о нелюдях в трейлере «Дня раскрытия»
Фото: Kevin Mazur/Getty Images

Американская актриса Барбра Стрейзанд получит почетную «Золотую пальмовую ветвь» на Каннском кинофестивале. Об этом сообщили организаторы киносмотра.

Стрейзанд отметят как выдающуюся артистку, не только ставшую звездой кинематографа, но и выпустившую 37 студийных альбомов как певица. Стрейзанд, как отметили в сообщении, оказала колоссальное влияние на поп-культуру XX века.

«В этом году мы хотели отдать дань уважения артистке, которая оставила свой след благодаря силе своего искусства и бескомпромиссному стремлению к свободе. Как женщина я рада возможности выразить наше восхищение этим выдающимся творцом и мужественным гражданином, чей пример выдержал испытание временем и продолжает вдохновлять», — заявила президент фестиваля Айрис Кноблох.

Директор смотра Тьерри Фремо добавил, что Стрейзанд отражает «легендарное сочетание Бродвея и Голливуда, сцены мюзик-холла и большого экрана». Она, по словам Фремо, «артистка, инициирующая проекты, которые отражают ее сущность».

«В эти непростые времена кино способно открыть наши сердца и умы для историй, отражающих нашу общую человечность, и для взглядов, напоминающих нам как о нашей хрупкости, так и о нашей стойкости. Кино выходит за рамки границ и политики и подтверждает силу воображения в формировании более сострадательного мира», — отреагировала на почетную награду сама Стрейзанд.

Ранее стало известно, что в Каннах наградят режиссера Питера Джексона. Создатель трилогии «Властелин колец» получит также почетную «Золотую пальмовую ветвь» за его вклад в кинематограф и способность сочетать блокбастеры и авторские фильмы.

79-й Каннский кинофестиваль пройдет с 12 по 23 мая 2026 года. Список участников будет объявлен 9 апреля.

