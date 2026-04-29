Шеннон Элизабет из «Американского пирога» заработала более 1,2 млн долларов за неделю на OnlyFans

Афиша Daily
1 мин на чтение
Фото: Universal Pictures

Американская актриса Шеннон Элизабет заработала более 1,2 млн долларов на платформе OnlyFans за первую неделю. Об этом сообщил глава компании Creators Inc. Энди Бахман.

Страница актрисы была запущена 16 апреля. Элизабет, ставшая популярной в начале 2000-х благодаря роли Нади в фильме «Американский пирог» и участию в комедии «Очень страшное кино», ранее заявляла, что устала от работы в Голливуде. Там, по ее словам, «другие люди контролируют карьеру и ее результаты».

Новый этап она рассматривает как возможность самостоятельно управлять своим образом и быть ближе к аудитории. По словам актрисы, платформа позволяет ей напрямую взаимодействовать с поклонниками, делиться более откровенным контентом и показывать свою жизнь без фильтров.

С OnlyFans также работают и другие знаменитости, включая Кармен Электру, Миа Халифу и Дреа де Маттео, известную по сериалу «Клан Сопрано». Последняя ранее заявляла, что доходы от платформы помогли ей решить серьезные финансовые проблемы.

Расскажите друзьям