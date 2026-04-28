VK Fest в Сочи перенесли на 2027 год

Фестиваль VK Fest, который должен был состояться летом 2026 года, перенесли на 2027 год. Об этом сообщили в телеграм-канале мероприятия.
Купленные билеты останутся действительными на следующий год, подчеркнули организаторы. Обновлять их не придется. Желающие могут оформить возврат.
В Сочи планировали выступить Нэнси и Сидоров, Artik & Asti, Дора, Розалия, Ева Власова.
В 2026 году фестиваль пройдет также в Москве, Петербурге и Казани. Казанская часть запланирована на 7 июня, петербургская — на 4 и 5 июля, московская состоится 18 и 19 июля. Во всех трех локациях можно будет послушать Татьяну Куртукову и Дору.
В Казани в лайнап войдет «Сироткин», Zivert и Ришат Тухватуллин. В Петербурге на сцену выйдут Hollyflame, t.A.T.u., Мари Краймберри, Ольга Бузова, Лолита. На московском фестивале выступят Icegergert, Mona, Markul, Gone.Fluddю