Курентзис, лекции и опера на лестнице: в Нижнем Новгороде пройдет фестиваль «Человек Альфа»

Чкаловская лестница. Фото: Альфа-банк

В Нижнем Новгороде с 20 по 31 мая пройдет первый Международный фестиваль искусств «Человек Альфа/Alfa Human». Об этом «Афише Daily» рассказали в пресс-службе Альфа-банка, который организует мероприятие при поддержке правительства Нижегородской области.

Фестиваль объединит академическую музыку, современное искусство, науку и технологии. События развернутся более чем на 10 площадках города, в том числе на Чкаловской лестнице, в Пакгаузах, филиалах Нижегородского государственного художественного музея, Волго-Вятском филиале ГМИИ имени Пушкина, усадьбе Рукавишниковых, ТЮЗе и парке 800-летия Нижнего Новгорода.

В музыкальной программе заявлены дирижер Теодор Курентзис, оперная певица Хибла Герзмава, пианист Борис Березовский, дирижер, скрипач и вокалист Дмитрий Синьковский. Среди зарубежных участников — уругвайский дуэт Batimento, танцевальная компания «Чжао Лян Арт» из Китая, итальянский лютнист Лука Пьянка и французская гитаристка Эдит Пажо.

Открытие фестиваля состоится 20 мая на Чкаловской лестнице. Там покажут оперную инсталляцию режиссера Юрия Квятковского «Данте. Восхождение» по мотивам «Божественной комедии». Пространство лестницы превратят в монументальную сцену, а зрителям предложат не спускаться в ад, а подниматься сквозь него.

Закрытие пройдет 31 мая на Стрелке, в месте слияния Оки и Волги. Там состоится мировая премьера сюиты «Иван-царевич» по пьесе Александра Островского, написанной современным композитором и лауреатом «Золотой маски» Алексеем Сюмаком. Затем в концертном Пакгаузе оркестр Нижегородского театра оперы и балета исполнит произведения Александра Глазунова и Клода Дебюсси.

Кроме концертов в программу войдут лекции и встречи с учеными и искусствоведами. Среди спикеров — доктора искусствоведения Юлия Векслер, Марина Раку, Лариса Кириллина и кандидат искусствоведения Ярослав Тимофеев. Гости фестиваля смогут увидеть тематические перформансы и пройти по специальным музыкальным маршрутам, интегрированным в городскую среду Нижнего Новгорода.

Основная идея проекта — представить искусство и науку как соавторов, создав интеллектуальное пространство, где искусство становится формой научного познания. Вдохновением для этой концепции послужила ренессансная идея универсального знания.

В айдентику мероприятия интегрируют авторский стиль Эрика Булатова ― одного из основателей соц-арта, чьи работы переосмысляют советские образы. В дальнейшем организаторы намерены каждый год обращаться к одной из знаковых фигур российской арт-сцены.

