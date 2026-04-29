«Сироткин», «Порез на собаке» и «Хадн дадн» выступят на фестивале Motherland

Московский фестиваль независимой музыки Motherland поделился с «Афишей Daily» второй волной лайнапа.
11–12 июля на четырех сценах феста выступят «Сироткин», «Порез на собаке», «Хадн дадн», Uncle pecos, «Наадя», «Убийцы», Samrattama, «Стрио», «Конус Маха», «Солова х Евтела», «Второй этаж поражает», «Бром».
Они присоединились к уже объявленным Хаски, Terelya, Passmurny, «Перемотка», Kosaya Gora, «Внимание брусника!», Пазнякс, «Размаха», Nttrl, Хмыров, «Диктофон», Settlers и «Испанский стыд». Всего в лайнапе более 45 артистов.
Motherland пройдет на территории ГПЗ-1 подшипникового завода на Дубровке.
Motherland существует с 2013 года и называет своей миссией открытие и продвижение независимой отечественной музыки. В разные годы на фестивале выступали «Дайте танк (!)», Zoloto, Сироткин, Слава КПСС, Антоха МС, Saluki, Motorama и другие. В 2025 году Motherland посетили более 14 тыс. человек.