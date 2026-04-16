На YouTube теперь можно отключить Shorts

В приложении YouTube на iOS и Android появилась возможность полностью отключить просмотр коротких видео — Shorts. Об этом сообщает The Verge.
Функцию ограничения времени на Shorts добавили еще в январе, но только для пользователей младше 18 лет. При этом установить лимит на ноль было нельзя — доступны были только значения от 15 минут до 2 часов в день.
Теперь, по словам представителя YouTube Макензи Спиллер, лимит в 0 минут «доступен для всех родителей и в настоящее время внедряется для всех пользователей».
При достижении лимита приложение показывает уведомление и скрывает Shorts с главного экрана. Установить ограничение можно в настройках «Управление временем».
Недавно инстаграм* добавил возможность редактировать комментарии после отправки, но только в первые 15 минут. За это время менять сообщение можно сколько угодно раз. Заменить гифки или изображения нельзя, только текст. После правки комментарий получает пометку «отредактировано».
* Instagram принадлежит Meta, признанной в России экстремистской организацией, ее деятельность в стране запрещена.