На YouTube теперь можно отключить Shorts

ИИ-кавер на «Седую ночь» поднялся на первую строчку мирового чарта Shazam
Открылась новая станция МЦД-1 «Москва-Сити»
Скворцы и зяблики начали возвращаться в Москву раньше из‑за теплых зим
Смузи с коллагеном и кетобифштекс: «Перекресток» запустил линию готовой еды для правильного питания
На Пикнике Афиши пройдет шоукейс FRWRD Music и Carnival Records
Джейкоб Элорди и Маргарет Куолли на первых кадрах «Созвездия пса» Ридли Скотта
Эль Фэннинг и Каллум Тернер на постерах сатирического триллера «Подрезка кустов роз»
Приложение Zaycev.Net возглавило топ российского App Store
Минпросвещения: первоклассники должны делать домашние задания не дольше часа
В Москве с начала года у таксистов изъяли почти 700 машин
Шарлиз Терон сыграет Калипсо в «Одиссее» Нолана
Скайлер Гисондо собирается сделать предложение Ариане Гранде в трейлере «Знакомства с родителями-4»
Вышел тизер фильма, в котором воскресили Вэла Килмера с помощью ИИ
В Париже мучжина выиграл в лотерею картину Пикассо стоимостью более 1 миллиона евро
Кейт Бланшетт сыграет Марту Стюарт в байопике
Аманда Сейфрид и Гейтен Матараццо присоединились к фильму-мюзиклу «Октет»
Вышел трейлер финального сезона «Благих знамений». Шоу завершится 90-минутным эпизодом
Деми Мур снимется с Шарлиз Терон и Джулией Гарнер в триллере «Тиран»
Тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова попала в реанимацию
На Лазурном Берегу начались съемки четвертого сезона «Белого лотоса»
Александра Даддарио и Финн Уиттрок появились в трейлере фильма о кондитерской компании Hershey’s
Сериал «Извне» продлили на финальный, пятый сезон
Патрик Шварценеггер и Фиби Дайневор снимутся в экранизации «Пляжного чтива» Эмили Генри
IKEA и Chupa Chups выпустят лимитированную коллекцию леденцов со вкусом фрикаделек
Вышел трейлер пятого сезона «Беспринципных». Премьера состоится 30 апреля
«Бонд с кнопкой» и «Аффинаж» выступят на фестивале «Близость» в ДК «Альфа Кристалл»
Фестиваль кинодебютов «Святая Анна» объявил победителей
Актер Бен Джордан намекнул на разработку новой игры о Человеке-пауке

На YouTube теперь можно отключить Shorts

Афиша Daily
Иллюстрация: YouTube

В приложении YouTube на iOS и Android появилась возможность полностью отключить просмотр коротких видео — Shorts. Об этом сообщает The Verge.

Функцию ограничения времени на Shorts добавили еще в январе, но только для пользователей младше 18 лет. При этом установить лимит на ноль было нельзя — доступны были только значения от 15 минут до 2 часов в день.

Теперь, по словам представителя YouTube Макензи Спиллер, лимит в 0 минут «доступен для всех родителей и в настоящее время внедряется для всех пользователей».

При достижении лимита приложение показывает уведомление и скрывает Shorts с главного экрана. Установить ограничение можно в настройках «Управление временем».

Недавно инстаграм* добавил возможность редактировать комментарии после отправки, но только в первые 15 минут. За это время менять сообщение можно сколько угодно раз. Заменить гифки или изображения нельзя, только текст. После правки комментарий получает пометку «отредактировано».

* Instagram принадлежит Meta, признанной в России экстремистской организацией, ее деятельность в стране запрещена.

Расскажите друзьям