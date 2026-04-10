В инстаграме* теперь можно редактировать комментарии, но только в первые 15 минут

В инстаграме появилась возможность редактировать комментарии. В течение 15 минут после публикации их можно менять сколько угодно раз. На отредактированном комментарии появится соответствующая пометка.

Посмотреть историю правок, как это сделано, например, в iMessage, нельзя. Редактированию подлежит только текст: фото, гифки и другие медиа исправить невозможно, можно лишь изменить подпись к ним.

Среди других недавних нововведений — возможность прикреплять партнерские ссылки к видео Reels. Они нужны для отметки товаров в роликах: создатели контента смогут получать комиссию с покупок.

В марте инстаграм также добавил возможность менять порядок фото и видео в карусели даже после публикации. Карусель — это формат, объединяющий до 20 фото и видео в одном посте, они пролистываются движением влево. Такие публикации удобны для подборок и серий снимков. Раньше изменить последовательность материалов после выхода поста было невозможно.

* Instagram принадлежит Meta, признанной в России экстремистской организацией, ее деятельность в стране запрещена.

