Инстаграм* добавил возможность менять порядок фото в карусели после публикации

Майли Сайрус снялась в новой версии заставки канала Disney
СМИ: в центре Москвы вновь заработал мобильный интернет
World Athletics сняла с Всероссийской федерации легкой атлетики все связанные с допингом санкции
Ученые научились измерять постигровую депрессию. Сильнее всего ей подвержены любители RPG
«Чудо-человека» продлили на 2-й сезон
Минздрав рекомендовал направлять любителей бань на обследование спермы
28 марта воздух в Москве может прогреться до +17 градусов
Звезда «Олененка» Джессика Ганнинг не вступала в отношения до 36 лет
Стали известны лауреаты премии «Ника»
Во вселенной The Sims появится знаменитая Lofi Girl
В Японии запустили экскурсионный поезд к горе Фудзи, предназначенный только для иностранцев
Звезда «Большой маленькой лжи» Джеймс Таппер снимет первый фильм в качестве режиссера
Отстраненный тренер пришел на матч в одежде священника и подрался с игроком соперников
СМИ: Селин Дион проведет осенью первые концерты после перерыва из‑за болезни
Команда бистро «Жан-Жак» объединилась с «Ночлежкой», чтобы привлечь внимание к проблеме бездомности
«Простые вещи» столкнулись с финансовыми трудностями и попросили о помощи
Кирстен Данст снимется в сиквеле фильма «Горничная» с Сидни Суини
Корейский мессенджер KakaoTalk вошел в топ-10 российского App Store
С 2020 года число курьеров в Москве увеличилось с 8000 до 120 000 человек
Пассажирский самолет столкнулся в аэропорту Нью-Йорка с пожарной машиной. Пилоты погибли
Путин подписал закон о льготной аренде помещений для книжных магазинов и культурных мероприятий
Дуэйн Джонсон в образе Мауи в трейлере лайв-экшна «Моана»
В седьмой ярмарке «Арт Россия» поучаствуют более 100 независимых художников и галерей
Артисты сделали каверы на песни МакSим к 20-летию альбома «Трудный возраст»
Барри Манилоу выпустит первый альбом за 15 лет
В Подмосковье зафиксировали первый в этом году укус клеща
Разрушение AT-AT — в новом тизере «Мандалорца и Грогу»
Минздрав: у мужчин с талией 94 сантиметра — ожирение

Инстаграм* добавил возможность менять порядок фото в карусели после публикации

Афиша Daily
1 мин на чтение
Фото: Jordan McQueen/Unsplash

В инстаграме теперь можно менять порядок фото и видео в карусели даже после того, как пост опубликован. Об этом сообщил официальный аккаунт Creators в соцсети.

Карусель — это формат, который позволяет объединять до 20 фото и видео в одном посте: они пролистываются движением влево. Такие публикации удобны для подборок и серий снимков. Раньше изменить последовательность материалов после выхода поста было невозможно.

«Вы просили — мы сделали. Теперь вы можете менять порядок фото и видео в каруселях после публикации. Ваш контент в том порядке, в котором вы хотите его видеть, без потери уже набранного охвата», — говорится в сообщении соцсети.

Видео: @Creators

Еще в январе прошлого года инстаграм отказался от квадратной сетки в профилях, все превью стали прямоугольными. Большинство загружаемых сейчас фото и видео вертикальные, так что квадратная сетка, существовавшая с момента запуска соцсети, стала неактуальна.

* Instagram принадлежит Meta, признанной в России экстремистской организацией, ее деятельность в стране запрещена.

Расскажите друзьям