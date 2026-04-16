Paramount показала трейлер перезапуска «Уличного бойца»

Фото: Paramount

Paramount представила трейлер перезапуска «Уличного бойца» («Street Fighter»). Премьера фильма запланирована на 16 октября 2026 года.

Действие фильма развернется в 1993 году. По сюжету давние соперники Рю (Эндрю Кодзи) и Кен Мастерс (Ноа Сентинео) будут вынуждены вновь вступить в бой, когда таинственная Чунь Ли (Каллина Лян) привлечет их к участию во Всемирном турнире воинов.

Создатели обещают, что фильм будет полон отсылок для поклонников. Боевая система создавалась при участии профессиональных каскадеров и консультантов по боевым искусствам. Костюмы персонажей максимально приближены к оригинальным из игр.

Это третья попытка Голливуда экранизировать популярный файтинг. Предыдущие версии выходили в 1994 и 2009 годах и не имели успеха у критиков. 

