В Австралии расследуют заявление Руби Роуз о домогательствах со стороны Кэти Перри

Полиция австралийского штата Виктория начала расследование обвинений актрисы Руби Роуз. Она заявила, что певица Кэти Перри совершила в отношении нее сексуализированное насилие более десяти лет назад.

Роуз поделилась своей историей в соцсетях, утверждая, что Перри терлась гениталиями о ее лицо, после чего ее стошнило на певицу. По словам актрисы, она долго скрывала инцидент, потому что Перри согласилась помочь ей с получением американской визы.

Представитель Кэти Перри назвал обвинения «категорически ложными и опасными заявлениями», добавив, что у Роуз есть «хорошо задокументированная история» публичных обвинений в адрес разных людей, которые впоследствии не подтверждались.

Полиция Виктории подтвердила, что сотрудники отдела по расследованию сексуализированных преступлений начали проверку инцидента, произошедшего в 2010 году. «Поскольку расследование продолжается, на данном этапе было бы неуместно комментировать что-либо еще», — говорится в заявлении.

Роуз сообщила, что подала все необходимые заявления и больше не может публично комментировать дело по требованию полиции. Она также заявила, что изначально не хотела обращаться в полицию, но передумала и назвала в участке имена людей, которые пугают ее.

Кэти Перри уже обвиняли в сексуализированных домогательствах. В 2018 году модель Джош Клосс, снимавшийся с ней в клипе «Teenage Dream», рассказал, что Перри без разрешения дернула его за нижнее белье на вечеринке. 

