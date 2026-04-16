Illumination: «Миньоны и монстры» станут «одой зарождению кинематографа»

«Миньоны и монстры» — третья часть серии о забавных желтых существах — станет «одой зарождению кинематографа». Об этом рассказали представители студии Illumination на CinemaCon, где также показали два отрывка из мультфильма. Мировая премьера запланирована на 1 июля.
В новом фильме миньоны попадают в Голливуд 1920-х годов. В первом показанном эпизоде они оказываются в центре вестерна: устраивают погоню за бандитом верхом на лошади с мешком денег. Выясняется, что все это происходило на съемочной площадке.
Во второй сцене глава студии влюбляется в харизму миньонов и приглашает их сняться в битве с викингами. В итоге желтые герои становятся кинозвездами и снимают собственный фильм — «Миньоны и монстры».
Первый трейлер мультфильма показали в перерыве Супербоула. В нем трое желтых друзей находят книгу заклинаний и случайно вызывают монстра.