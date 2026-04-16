Съемки байопика о Снуп Догге начнутся летом. Главную роль исполнит Джонатан Дэвисс

Съемки байопика о Снуп Догге стартуют летом в Лос-Анджелесе. Об этом на CinemaCon рассказал сам рэпер и актер Джонатан Дэвисс («Внешние отмели»), который исполнит в фильме главную роль.  

Режиссером байопика о Снуп Догге выступит Крейг Брюэр («Суета и спокойствие»). Картина расскажет, как Келвин Бродус-младший (настоящее имя артиста) пришел к славе. 

Дебютный альбом Снуп Догга «Doggystyle», записанный вместе с Dr. Dre на лейбле Death Row Records, вышел в 1993 году и положил начало долгой карьере, отмеченной номинациями на «Грэмми». Позже Снуп занялся кино и телевидением, а также часто сотрудничал с NBCUniversal: появлялся в шоу «The Voice» и стал постоянным участником олимпийского освещения на каналах компании.

Председательница NBCUniversal Entertainment Донна Лэнгли сказала на CinemaCon, что проект будет «духовным родственником» «Голоса улиц» — байопика о N.W.A 2015 года, снятого Ф.Гэри Греем.

Впервые фильм о Снупп Догге был анонсирован в ноябре 2022 года, а режиссером должен был стать Аллен Хьюз, но долгое время о картине не было никаких вестей. В июне 2025 года стало известно, что режиссерское кресло займет Крейг Брюэр, а главную роль исполнит Джонатан Дэвисс. 

