Бренд Half Magic выпустил косметику, посвященную третьему сезону «Эйфории»

Бренд Half Magic выпустил капсульную серию косметики, посвященную третьему сезону «Эйфории». Об этом пишет Hypebae.
В линейку вошли палетка теней, стразы, блеск для губ, трафарет для создания стрелок и другие предметы. Коллаборация будет доступна эксклюзивно в американской сети Ulta с 29 апреля.
Бренд в 2022 году запустила главная визажистка сериала «Эйфория» Донни Дейви. «Я так рада выходу коллекции. Она действительно [сделана] для поклонников „Эйфории“, так мы хотели дать им возможность заглянуть за кулисы. Каждый разработанный продукт был навеян теми, что были на съемочной площадке. Вы можете использовать оттенки как у ваших любимых персонажей, чтобы переосмыслить культовые образы шоу», — рассказала она.
Недавно HBO показал видео о съемках третьего сезона «Эйфории. В ролике есть кадры со съемочной площадки, которые комментирует создатель шоу Сэм Левинсон.