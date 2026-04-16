Бренд Half Magic выпустил косметику, посвященную третьему сезону «Эйфории»

Бренд в 2022 году запустила главная визажистка сериала «Эйфория» Донни Дейви. «Я так рада выходу коллекции. Она действительно [сделана] для поклонников „Эйфории“, так мы хотели дать им возможность заглянуть за кулисы. Каждый разработанный продукт был навеян теми, что были на съемочной площадке. Вы можете использовать оттенки как у ваших любимых персонажей, чтобы переосмыслить культовые образы шоу», — рассказала она.



Недавно HBO показал видео о съемках третьего сезона «Эйфории. В ролике есть кадры со съемочной площадки, которые комментирует создатель шоу Сэм Левинсон.