Вышел четвертый тизер фильма «Мстители: Судный день»

«Афиша» и «Зарядье» при поддержке Сбера провели серию культурных мероприятий
Кит Харрингтон признался, что его разозлила петиция о пересъемке финала «Игры престолов»
«Я сейчас расплачусь»: для слепого гитариста разработали уникальный усилитель со шрифтом Брайля
BTS анонсировали мировой тур
Вышел трейлер ромкома «Счастлив, когда ты нет» с Сашей Бортич
Генетические тесты стали бесплатными для россиян, которые хотят стать родителями
14% россиян собираются уволиться после праздников
Главный мем «Золотого глобуса» разгадан: Леонардо Ди Каприо говорил о k-pop
ВЦИОМ: 66% россиян считают отцовство трудной работой
Издательство Popcorn Books объявило о закрытии
В России через четыре года планируют начать пересадку почек от генномодифицированных свиней
«Литфонд» выставит на торги роман Достоевского «Бесы» 1935 года издания и фото потомков Сталина
Экранизация романа Станислава Гимадеева «Принцип четности» выйдет 1 февраля
Продажи книги «Легкий способ бросить пить» выросли на 153% в новогодние праздники
Аналитики: старый Новый год постоянно отмечают только 35% жителей России
Автор книги «Все закончится на нас» Колин Гувер сообщила, что проходит лечение от рака
Самый дорогой тур в 2025 году был продан за 35,3 млн рублей
В России с 1 марта запретят автоматические списания за цифровые подписки
LEGO анонсировала наборы по «Покемонам»
Мики Рурк и Питер Грин появились в трейлере «3 Days Rising»
Фамке Янссен вернется к роли Джин Грей в фильме «Мстители: Судный день»
Джордж Клуни назвал Квентина Тарантино жестоким из‑за его слов о Поле Дано и Оуэне Уилсоне
В Москве открылась вторая студия массажа Koja
Мусульманам Казахстана частично запретили делать дипфейки с умершими
33 оператора связи нарушили требования Роскомнадзора, связанные с блокировкой интернет-ресурсов
Посетители обвинили ТЦ «Авиапарк» в Москве в жестоком обращении с птицами из‑за сеток для ловли
В Москве прооперировали мужчину, который слышал движение глаз и работу сердца
Аэропорт Домодедово продадут на аукционе

Вышел четвертый тизер фильма «Мстители: Судный день»

Фото: Marvel

Вышел четвертый тизер фильма «Мстители: Судный день». Премьера состоится 18 декабря 2026 года.

В ролике показали Шури, Существо из «Фантастической четверки» и Нэмора. В конце добавили сообщение о возвращении ваканданцев и Фантастической четверки в предстоящем фильме.

Видео: Marvel

В начале января опубликовали третий тизер. В нем были сцены из школы Ксавьера для одаренных подростков с актерами из оригинальных фильмов о Людях Икс: Патриком Стюартом (Профессор Икс), Иэном МакКелленом (Магнето) и Джеймсом Марсденом (Циклоп).

Сценарий к ленте написали Стивен МакФили и Майкл Уолдрон, режиссерами вновь выступили Энтони и Джо Руссо. В состав «Судного дня» войдут многие знаковые персонажи: Магнето (Иэн МакКеллен), новые и старые герои «Фантастической четверки», «Громовержцев», Капитан Америка (Энтони Маки) и Шури (Летиция Райт). 

Главным злодеем в фильме стал Доктор Дум, которого сыграл Роберт Дауни-младший. Сражаться с ним будут Мстители, Фантастическая четверка и другие герои.

Расскажите друзьям