Вышел четвертый тизер фильма «Мстители: Судный день»

В начале января опубликовали третий тизер. В нем были сцены из школы Ксавьера для одаренных подростков с актерами из оригинальных фильмов о Людях Икс: Патриком Стюартом (Профессор Икс), Иэном МакКелленом (Магнето) и Джеймсом Марсденом (Циклоп).



Сценарий к ленте написали Стивен МакФили и Майкл Уолдрон, режиссерами вновь выступили Энтони и Джо Руссо. В состав «Судного дня» войдут многие знаковые персонажи: Магнето (Иэн МакКеллен), новые и старые герои «Фантастической четверки», «Громовержцев», Капитан Америка (Энтони Маки) и Шури (Летиция Райт).