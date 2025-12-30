Крис Хемсворт во втором тизере фильма «Мстители: Судный день»

Marvel представила второй тизер фильма «Мстители: Судный день». Премьера состоится 18 декабря 2026 года.
В ролике показали Криса Хемсворта в роли Тора. Герой заботится о девочке, которая стала его приемной дочерью после событий картины «Тор: Любовь и гром». Затем он произносит молитву, обращаясь к Одину с просьбой дать ему силы защитить близких и вернуться домой.
Сценарий к ленте написали Стивен МакФили и Майкл Уолдрон, режиссерами вновь выступили Энтони и Джо Руссо. В состав «Судного дня» войдут многие знаковые персонажи: Магнето (Иэн МакКеллен), новые и старые герои «Фантастической четверки», «Громовержцев», Капитан Америка (Энтони Маки) и Шури (Летиция Райт).
Главным злодеем в фильме стал Доктор Дум, которого сыграл Роберт Дауни-младший. Сражаться с ним будут Мстители, Фантастическая четверка и другие герои.
Ранее вышел тизер со Стивом Роджерсом, роль которого исполнил Крис Эванс. Стив приезжает домой, осматривает форму Капитана Америки, а на следующих кадрах держит на руках своего маленького сына.