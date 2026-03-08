У Лерчек обнаружили рак с метастазами в легких

HBO представила новых актеров, которые сыграют студентов в сериале по «Гарри Поттеру»
Фото: @im__lu_

У блогера Лерчек диагностировали рак с метастазами в легких, сообщил в инстаграме* ее парень, танцор из Аргенины Луис Сквиччиарини.

Онкологическое заболевание обнаружили вскоре после того, как Лерчек родила четвертого ребенка ― сына от Сквиччиарини. По словам отца ребенка, в день родов врача смутило состояние плаценты Лерчек, и блогера отправили на гистологию. 

«Мы получили результат ― найдены злокачественные клетки. Мы перепроверили его еще раз ― результат подтвердился. Все эти недели мы проходили большое количество исследований, чтобы найти источник рака. Также была проведена операция на позвоночнике ― так как несколько позвонков уже начали разрушаться. А в легких найдены метастазы», ― поделился Сквиччиарини. 

Он отметил, что полгода назад Лерчек, находясь под домашним арестом, просила разрешение посетить врача из-за болей, но следователи и суд ей отказали. 

Как сообщал адвокат блогера Виктор Дугин, перед новым годом ее экстренно госпитализировали из-за угрозы выкидыша, а спустя несколько дней провели операцию, «не связанную с гинекологией».

Сквиччиарини добавил, что Лерчек страшно, но настрой у нее боевой. «Я не знаю других, которые любят жизнь больше, чем она. Даже в самые мрачные дни, Лера находила силы улыбаться», ― написал он. Сквиччиарини попросил молиться за здоровье девушки и оказать любую поддержку, которую они могут получить. 

В марте 2023 года на Лерчек и ее бывшего мужа Артема Чекалина завели уголовные дела об уклонении от уплаты налогов на 311 млн рублей и отмывании 130 млн рублей. Обвинение в неуплате налогов с них сняли в декабре того же года, когда они выплатили 504 млн рублей долга, штрафов и пени. Дело об отмывании денег закрыли в марте 2024-го за отсутствием состава преступления.

В октябре 2024-го на экс-супругов завели новое уголовное дело — о переводе в ОАЭ более 251 млн рублей с использованием подложных документов. По части 1 статьи 193.1 УК им грозит штраф или лишение свободы на срок до трех лет.  Лерчек и ее экс-супруг находятся под домашним арестом. 

* Instagram принадлежит Meta, признанной в России экстремистской организацией, ее деятельность в стране запрещена.

