Рак желудка: чем он опасен и может ли беременность ускорить его развитие

Недавно Валерия Чекалина (Лерчек) подтвердила, что у нее диагностировали рак желудка. Это заболевание входит в топ самых распространенных онкологических патологий в России. «Афиша Daily» узнала, как живут пациенты с таким диагнозом и с какими мифами сталкиваются, что служит триггером болезни и как она лечится.

Рак желудка может появиться у людей, которые каждый день пьют успокоительные или антидепрессанты

Если болит живот, значит это гастрит, а он может привести к раку

Почему рак желудка сложно диагностировать на ранней стадии и как он лечится

Валерия Чекалина с октября 2024-го находится под домашним арестом. Ее обвиняют в незаконном выводе 251 млн рублей в ОАЭ по подложным документам. В марте стало известно, что после рождения четвертого ребенка у девушки обнаружили рак четвертой стадии.

Длительное отсутствие лечения, по словам парня Лерчек Луиса Сквиччиарини, привело к прогрессированию опухоли и развитию метастазов. Женщине провели операцию на позвоночнике, также Лерчек потеряла зрение на правом глазу и начала проходить химио- и иммунную терапию.

Чекалину поддержали многие блогеры, в числе которых Надежда Стрелец и Виктория Боня. Общественный резонанс дал результат: 16 марта суд приостановил рассмотрение уголовного дела в отношении Валерии и изменил меру пресечения на запрет определенных действий. Позже девушка попросила проверить действия следователя, который якобы не разрешал ей посещать врача. В ГУ МВД по Москве заявили, что «эта информация не соответствует действительности».

В чем особенность рака желудка

Рак желудка — это злокачественная опухоль, развивающаяся из клеток слизистой оболочки желудка. Он занимает пятое место в мире среди онкологических заболеваний по частоте возникновения и уровню смертности. Ежегодно рак желудка диагностируют более чем у 1 млн. человек. Чаще всего новообразование находят у пациентов, проживающих в странах Азии: Монголии, Бутане, Китае и Кыргызстане.

В России болезнь занимает шестое–седьмое место по распространенности злокачественных новообразований. Гастроэнтеролог-диетолог клиники «Хадасса Медикал» Наталья Заварзина рассказала «Афише Daily», что нет одной причины, из-за которой может развиться рак. Он может появиться у людей с аутоиммунным гастритом* (заболевание, при котором иммунная система по ошибке атакует собственные клетки желудка) или другим видом гастрита или язвой, но только если их вызвала бактерия Helicobacter pylori, которая есть у 50% населения земного шара. Ею можно заразиться через слюну, грязные руки или немытые продукты.

Анастасия Аббасова Гастроэнтеролог клиники DocMed

«За годы жизни в желудке эта бактерия вызывает хроническое воспаление, которое может привести к тому, что клетки выйдут из-под контроля и начнут мутировать».

По словам врачей, иногда рак желудка диагностируют и пациентам, у которых не было проблем с желудочно-кишечным трактом. Тогда болезнь возникает из-за генетических поломок в клетках, начинающих бесконтрольно делиться и теряющих свою функцию. Опухоль поражает слизистую оболочку желудка и по мере роста разрушает стенку органа.

Наталья Заварзина отмечает, что риск развития онкологического заболевания возрастает при злоупотреблении нестероидными противовоспалительными средствами: ибупрофеном, аспирином или нурофеном. Возникновению патологического процесса также способствуют чрезмерное употребление алкоголя, соли и красного мяса, особенно если колбасы, сосиски или другие переработанные продукты появляются на столе чаще, чем раз в две недели.

Курение повышает вероятность появления злокачественного новообразования примерно в 1,5 раза. Кроме того, шансы заболеть раком желудка втрое выше, если у пациента есть близкие родственники с таким диагнозом. Однако наследственный фактор играет роль менее чем в 5% случаев.

«Врач списала все на нервы и назначила антидепрессанты»

Раньше считалось, что рак желудка в основном поражает людей в возрасте 40–60 лет. От этой болезни скончались актрисы Анна Самохина (умерла в 47 лет), актриса Евгения Брик (в 40 лет) и актриса Вера Глаголева (в 61 год). Но сейчас новообразование все чаще находят у более молодых пациентов.

Татьяне Синьковской из Новосибирска диагноз поставили в прошлом году, когда ей было тридцать три года. Как и у Лерчек, первые симптомы болезни появились после рождения ребенка в 2023 году.

Татьяна рассказывает, что раньше никогда не жаловалась на проблемы с ЖКТ, но спустя два месяца после родов у нее внезапно отказали ноги. «Боль была такой, что я падала. Ходила по стеночке, мужу приходилось носить меня на руках», — вспоминает женщина.

Врачи посчитали, что у пациентки защемление седалищного нерва и поставили ей блокаду. После этого женщина ходила на массажи, игло- и кинезиотерапию. Со временем боль прошла, но вспыхнула с новой силой в 2025 году. Тогда женщина вместе с мужем решила пройти плановый чекап, в ходе которого у нее нашли бактерию Helicobacter pylori. Гастроэнтеролог предложила лечиться антибиотиками или фитопрепаратами.

Начав фитотерапию, Татьяна почувствовала сильные боли в желудке и кишечнике. Гастроскопия (ФГДС) не выявила патологий. У специалистов были подозрения на сбой в работе аорты, однако диагностика тоже не выявила отклонений.

«Мне становилось все хуже и хуже. Я стала есть, как муравей. Особенно остро желудок реагировал на помидоры и киви. Обследования были в норме, поэтому врач списала все на нервы и назначила антидепрессанты», — рассказывает женщина.

Через некоторое время Татьяне дали направление на МРТ брюшной полости, где специалисты увидели утолщение стенки желудка и избыточную жидкость. Это стало поводом для проверки уровня онкомаркеров. «Показатели просто зашкаливали. Маркер, который отвечал за ЖКТ, при норме в 5 единиц показывал 524», — говорит жительница Новосибирска.

Татьяна еще раз сделала гастроскопию с биопсией и колоноскопию. Результаты показали рак желудка четвертой стадии, как у ее прабабушки по маминой линии. Опухоль оказалась неоперабельной.

Существует несколько видов рака желудка: плоскоклеточный, железисто-плоскоклеточный, недифференцированный, мелкоклеточный. Самый распространенный — аденокарцинома, на него приходится 90–95% случаев.

По словам ученых, на первой стадии рак желудка излечим у 90% пациентов . На четвертой стадии новообразование дает метастазы. Чаще всего в печень (у 48% пациентов), брюшину (32%), легкие (15%) и кости (12%). Пятилетняя выживаемость таких пациентов не превышает 30%.

«Опасность рака желудка в том, что его очень сложно увидеть на начальной стадии. Он развивается на клеточном уровне под слизистой. У человека на этом этапе нет болей в желудке», — отмечает гастроэнтеролог Анастасия Аббасова.

Среди тревожных признаков, на которые врачи советуют обратить внимание, — низкий уровень гемоглобина, стремительная потеря веса и изменение цвета стула на черный . Основным методом диагностики рака остается ФГДС. Дополнительно используются КТ с контрастом для определения стадии, рентгеноскопия, УЗИ, эндосонография и анализы на онкомаркеры.

Определить наличие в желудке бактерии Helicobacter pylori помогает 13С-уреазный дыхательный тест. Пациент должен выпить раствор с мочевиной, и если инфекция есть, она расщепляет его, выделяя углекислый газ, который фиксируется при анализе выдоха.

Лечение заболевания зависит от стадии и наличия метастазов. Используются химио-, таргетная, лекарственная и иммунотерапии. Иногда рост злокачественных клеток удается остановить. В этом случае человеку проводят резекцию или полное удаление желудка.

«Вышла из кабинета в оцепенении»

Сорокалетняя Мария Панько из Бреста живет без этого органа уже три года. В 2023 году женщина простудилась и вызвала участкового из поликлиники. Та назначила Панько анализы, которые показали низкий уровень гемоглобина в крови.

«Мне сказали, что это ненормально, и отправили к гинекологу. Врач не нашла проблем и дала направление на УЗИ брюшной полости и на гастроскопию. На них обнаружили две небольших язвы и взяли из них биопсию», — вспоминает Мария. Спустя неделю ей позвонили и попросили как можно скорее прийти в больницу. На приеме доктор подтвердила, что у женщины аденокарцинома.

«Я вышла из кабинета в оцепенении. Но у меня такой характер, что я в критической ситуации не паникую, а сразу начинаю думать, что делать. Стала звонить по врачам и уже на следующий день была у онколога», — говорит женщина.

Мария сделала КТ, которая показала вторую стадию рака. Пациентке сообщили, что смогут удалить ей часть или весь желудок. Но во время операции хирурги-онкологи увидели канцероматоз. Это состояние, обычно соответствующее 3–4-й стадии рака, при котором злокачественные клетки распространяются по внутренней оболочке брюшной полости. В этом случае опухоль удалять нельзя.

«Карциноматоз плохо поддается лечению. Можно удалить кусок печени, яичник, легкое, если бы метастаз был там, но кусок брюшины не вырежешь. К сожалению, мои шансы очень сильно ухудшились. Меня отправили на химиотерапию. Сказали, что операция возможна, только если очаг уменьшится», — рассказывает Мария.

Ей провели несколько курсов химиотерапии, после чего добавили таргетный препарат. Это помогло — опухоль уменьшилась в размере, что стало показанием к удалению желудка. Метастазов во время операции уже не было. После этого Мария прошла еще несколько курсов химиотерапии и чувствовала себя хорошо, пока летом 2025 года не случился рецидив.

«Я почувствовала, что у меня внизу живота что-то стало покалывать. Пошла на УЗИ малого таза, и оказалось, что у меня огромный метастаз в яичниках. При норме в 20–37 миллиметров они увеличились до 9 сантиметров. Благо, я очень быстро попала к врачам, и мне сделали операцию, но, к сожалению, пришлось удалить и яичники, и матку», — делится Мария.

Сейчас женщина в ремиссии. По ее словам, три последние КТ не показали метастазов. Но Мария продолжает лечение с помощью таргетной терапии.

Мифы о раке желудка Стресс – главная причина онкологии

Татьяна и Мария считают, что спусковым механизмом для развития заболевания у них стал стресс. Татьяна отметила, что, когда была беременна, в автокатастрофе погибла ее младшая сестра, которая тоже находилась на восьмом месяце. Мария говорит, что всегда все воспринимала слишком близко к сердцу и часто переживала по пустякам. Врачи опровергают: нет никаких научных доказательств того, что эмоциональное состояние может спровоцировать рак желудка .

Александр Приказчиков Гастроэнтеролог клиники DocMed

«Главным фактором риска были и остаются бактерия Helicobacter pylori, курение, алкоголь, генетические болезни и наследственность. Действительно, есть исследования, где люди с высоким уровнем стресса чаще болеют раком. Но скорее это ассоциация, и ни в коем случае не причинно-следственная связь».

@prikazchikov

Александр Приказчиков отмечает, что из-за стресса могут появиться другие болезни ЖКТ: синдром раздраженного кишечника, тошнота, диспепсия, боль в животе, вздутие. И часто их лечат именно антидепрессантами.

@prikazchikov

Если правильно питаться, то рака желудка не будет

Здоровый рацион значительно снижает риск развития болезни, но не дает стопроцентной защиты. Питание влияет на здоровье желудка, но не помогает от заражения инфекцией, которая передается от человека к человеку.

Если болит живот, значит это гастрит, а он может привести к раку

У слизистой оболочки желудка нет нервных окончаний, напоминает Анастасия Аббасова. Гастрит может протекать безболезненно , а боли в эпигастрии часто вызывают и другие заболевания, например функциональная диспепсия, холецистит или панкреатит.

Рак желудка может появиться у людей, которые каждый день пьют успокоительные или антидепрессанты

Специалисты уверены, что нет связи между успокоительными таблетками и развитием рака. « Антидепрессанты и успокоительные не способствуют развитию опухоли . Они не раздражают слизистую, а воздействуют через рецепторы», — подчеркивает Наталья Заварзина.

Рак желудка может спровоцировать ЭКО

Гинеколог-онколог Ильинской больницы Антон Ильин сообщил «Афише Daily», что убедительно доказанной зависимости между ЭКО и онкологическими заболеваниями нет . «Необходимо разделять временную связь и следствие. Если у женщины, которая сделала процедуру экстракорпорального оплодотворения, обнаружили рак, это не говорит о том, что причиной этого рака была сама процедура ЭКО. Есть высокая вероятность, что рак по объективным причинам не был распознан раньше. Предпосылок для развития болезни может быть много, в том числе и генетическая предрасположенность», — считает Ильин.

После удаления желудка пациент всю жизнь должен сидеть на строгой диете

По словам Натальи Заварзиной, после резекции или удаления желудка первое время требуется адаптация. Гастроэнтеролог помогает настроить рацион и подобрать витаминный комплекс, но уже через несколько месяцев человек возвращается к привычному питанию без ограничений .

«Я думала, что никогда в жизни больше не съем ни шашлыка, ни пиццы и буду все время на диетическом питании. И не знала, что еда переваривается в основном кишечником. Сейчас я ем все, могу выпить кофе, алкоголь, но, конечно, без фанатизма. Из изменений только то, что мне нельзя делать большие перерывы между приемами пищи, иначе чувствую сильную слабость», — делится Мария.

Может ли беременность ускорить развитие рака желудка?

Гастроэнтерологи подчеркивают, что беременность не может стать триггером к развитию рака желудка. Рак у беременных выявляют крайне редко — в среднем один кейс на тысячу человек , а рак желудка еще реже, говорит Антон Ильин. При этом симптомы заболевания могут маскироваться под проявления беременности. Например, тошноту, тяжесть в животе, дискомфорт в желудке, снижение аппетита и слабость можно принять за токсикоз.

Антон Ильин Гинеколог-онколог Ильинской больницы

«Именно неспецифичность симптомов и их сходство с обычными жалобами при беременности часто ведут к запоздалой диагностике. Тревожным считается не сам симптом, а его стойкость, нарастание и сочетание с потерей веса, кровотечением или болью. К сожалению, ни один анализ крови не позволяет надежно поймать рак желудка. При подозрении нужно начинать с обычных клинических тестов. Однако окончательный диагноз ставится не по анализу крови, а по эндоскопии с биопсией».

По словам врача, гастроскопию беременным тоже можно делать, но только по строгим показаниям. Лучшее время — второй триместр, однако при необходимости обследование могут провести на любом сроке.

«Нужно оценивать риски. Проведение ФГДС во время беременности при подозрении на рак желудка оправдано. Пропустить онкологическое заболевание страшнее, чем получить потенциальный побочный эффект от диагностики. При этом необходимо соблюдение определенных правил безопасности», — добавляет гинеколог-онколог.

Если женщина узнала, что у нее рак желудка, то лечение зависит от стадии заболевания, то есть от распространения опухоли и ее гистологического типа. Это может быть как химиотерапия, так и хирургическое лечение или комбинация разных методов.

Ильин добавляет, что даже после полного удаления желудка или его части женщины с онкологическим диагнозом тоже могут забеременеть и выносить здорового ребенка . Однако такой пациентке требуется внимание целой команды специалистов: акушера-гинеколога, онколога, гастроэнтеролога и нутрициолога. Они помогут подобрать поддерживающую терапию, рацион и витамины, чтобы избежать дефицита микроэлементов, критически важных для правильного развития плода.

Меры профилактики рака желудка

История тридцатитрехлетней Валерии Чекалиной заставила многих женщин всерьез задуматься о своем здоровье. В комментариях под постами молодого человека Лерчек Луиса подписчицы массово делятся историями о том, как болезнь блогерши побудила их обратиться к врачам.

«Я сегодня проходила обследование, и врач мне сказала, что десятки девушек делают то же самое. У двух девушек нашли рак, а они даже не подозревали, у них ничего не болело. Единственная причина, по которой они обратились в больницу, — история Леры», — написала пользовательница под ником @irinakalmykova_ru. «Подтверждаю, я тоже иду обследоваться, и тоже ничего не беспокоит», — добавила @aleksandra.rossi. «Я и так собиралась делать гастроскопию, но попросила сделать с биопсией на Helicobacter pylori. Сегодня врач сказала, что с большой вероятностью бактерия есть. Буду лечить», — отметила @olga2stars. «Иду на ФГДС после этой истории, очень впечатлилась», — призналась @amsmitt.

Психолог Анна Чуксеева объясняет это онкофобией, которая напоминает людям о смерти.

Анна Чуксеева Психолог

«Этот страх свойственен каждому из нас, и в некоторой степени он весьма здравый, потому что помогает больше заботиться о своем здоровье», — поясняет она.

Массовые обследования на рак желудка не входят в стандартную российскую диспансеризацию — в отличие от Японии, где с 1983 года действует одна из самых эффективных в мире национальных программ скрининга. Она обязательна для граждан старше сорока лет и включает регулярную эндоскопию или рентгеноскопию с барием.

Для профилактики онкологии гастроэнтерологи советуют вовремя проверять состояние желудка: делать анализ крови, кала, дыхательный тест на Helicobacter pylori. Особое внимание стоит уделить гастроскопии и колоноскопии, после сорока лет эти обследования рекомендуется проходить каждые три-пять лет.

Наталья Заварзина Гастроэнтеролог-диетолог клиники «Хадасса Медикал»

«Нужно учитывать все факторы риска пациента прежде чем рекомендовать ему какое-либо исследование. Например, если у человека в семье был родственник, которому диагностировали рак желудка в сорок лет, то начать делать ФГДС мы рекомендуем с тридцати, то есть заранее ».

В рационе должно быть достаточно овощей, фруктов, цельнозерновых продуктов, морепродуктов и растительных масел. При этом стоит свести к минимуму потребление копченостей, обработанных продуктов и переработанного красного мяса.

«Есть такая фраза: „Дожить до своего рака“. Онкологические заболевания у молодых — скорее исключение. Но в пожилом возрасте у большинства из нас могут появиться те или иные формы злокачественных процессов, поэтому и нужно вовремя проходить чекапы, диспансеризацию, пока заболевание можно поймать на ранней стадии», — подчеркивает Анастасия Аббасова.

Психологи отмечают, что важно перестать воспринимать рак как безнадежный диагноз. Огромную роль здесь играет позитивный настрой.

«Сегодня наука и медицина так развиты, что бывают случаи, когда под конкретного пациента находят препарат, который подходит именно ему, исходя из его генома или вида опухоли. В любом случае можно сказать, что безнадежных и необратимых ситуаций практически не бывает и не стоит сдаваться перед болезнью. Даже пациенты с отдаленными метастазами, которые образуют новые опухоли, обычно живут долго. Людям удается поддерживать состояние своего здоровья еще много-много лет, поэтому далеко не каждая онкология — это приговор», — признает гастроэнтеролог.

Мария после того, как узнала о своем диагнозе, завела блог, стала дизайнером украшений, начала чаще ездить в путешествия и перестала относиться к проблемам слишком серьезно.