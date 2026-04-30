Россияне назвали лучшие книги с «весенним» настроением

Самой «весенней» книгой россияне назвали пьесу «Вишневый сад» Антона Чехова. Об этом пишет «Газета.Ru» со ссылкой на опрос сети «Буквоед».
Аналитики отмечают, что, несмотря на грустный сюжет о прощании героев с любимым имением и садом, произведение наполнено красотой уходящей эпохи и ощущением мимолетного счастья, что для многих читателей и создает ту самую весеннюю атмосферу.
На второй строчке — «Таинственный сад» Фрэнсис Бернетт. Эта книга уже более века ассоциируется с весной: через пробуждение природы и восстановление заброшенного сада герои находят путь к собственному спасению. Третье место получила «Гордость и предубеждение» Джейн Остин. По мнению экспертов, пейзажи английских лугов и прогулки под дождем идеально созвучны романтичному весеннему настроению.
В топ-10 также вошли книги «Мастер и Маргарита», «Вино из одуванчиков», «Унесенные ветром», «Джейн Эйр», «Фиалки в марте», «Шоколад», «Маленькие женщины» и «Хорошие жены». В «Буквоеде» отметили, что исследование носило не статистический, а скорее эмоциональный характер.
