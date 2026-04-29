Оуэн Купер из «Переходного возраста» и Тесса Томпсон снимутся в психологическом триллере «Foxfinder»

Польский стример собрал более 5 млрд рублей на помощь детям с раком ― и побил рекорд Гиннесса
В кафе музея «Гараж» появились блюда, вдохновленные фильмами «Амели», «Мой сосед Тоторо» и «Минари»
Соавтор сценария «Криминального чтива» экранизирует поэму «Потерянный рай» с помощью ИИ
«Сироткин», «Порез на собаке» и «Хадн дадн» выступят на фестивале Motherland
Около 200 собак сгорели в пожаре в Нижнем Новгороде
Курентзис, лекции и опера на лестнице: в Нижнем Новгороде пройдет фестиваль «Человек Альфа»
Фонд борьбы с лейкемией провел благотворительный вечер при поддержке «Афиши Daily»
Звезда «Гарри Поттера» Джесси Кейв появится в экранизации реальной истории о проклятом портрете
Колин Ферт и Айла Фишер сыграют в дебютной полнометражке Лорны Такер
«Пепе шнейне», «Филяй-филяй» и «Дрысясися»: аналитики назвали самые популярные мемы в РФ
Кофейни вместо ресторанов: куда россияне предпочитают ходить на первые свидания
Фильм Софии Копполы о дизайнере Марке Джейкобсе выйдет в России 25 июня
В Китае набирают популярность курицы-питомцы: их наряжают и берут на прогулку
«Ночлежка»: бездомные женщины чаще всего не обращаются за помощью из‑за стигмы и страха публичности
Роскомнадзор заблокировал сайт издания «Такие дела»
«Яндекс Браузер» первым в мире запустил перевод материалов на ясный язык
Тейлор Свифт рассказала, как конфликт с родителями вдохновил ее на хит «Love Story»
Rambler&Co: более половины россиян планируют провести майские праздники на даче
В Москве откроют более 1200 временных пунктов бесплатной вакцинации животных
Синоптик: выпавший в Москве снег растает 1 мая, после чего в город придет 20-градусное тепло
Посмотрите трейлер фильма Романа Михайлова «Пока небо смотрит» о стрит-дансе
В Москве появится новый трамвайный маршрут, который свяжет МКАД и центр
Шеннон Элизабет из «Американского пирога» заработала более 1,2 млн долларов за неделю на OnlyFans
Парад 9 Мая на Красной площади пройдет без военной техники
Сэм Нилл из «Парка Юрского периода» излечился от рака после экспериментального лечения в Австралии
Ариана Гранде анонсировала новый альбом «Petal»
Шарлиз Терон получила травмы на съемах боевика «Apex». Его выпустил Netflix
Третий сезон сериала «Метод» удалили с российских стриминговых сервисов

Оуэн Купер из «Переходного возраста» и Тесса Томпсон снимутся в психологическом триллере «Foxfinder»

Британский актер Оуэн Купер, известный по сериалу «Переходный возраст», Тесса Томпсон из «Мира Дикого Запада» и Эбон Мосс-Бакрак из «Медведя» снимутся в психологическом триллере «Foxfinder» («Искатель лис»). Об этом сообщил The Hollywood Reporter. 

Режиссером картины выступит Аойф Мака́рдл. Она экранизирует театральную пьесу Доун Кинг. Над сценарием будущего фильма режиссер и драматург работали вместе. 

Лента расскажет о Джуд и Сэме — скорбящей паре, цепляющейся за привычный уклад жизнь, когда все переворачивается с ног на голову из-за появлении на их ферме Уильяма. Уильям — холодный и набожный охотник на лис.

Он прибывает на едва сводящую концы с концами ферму с миссией — обнаружить назначенного врага, то есть лису. Его приезд провоцирует растущую параною, абсурдные правила и рост подозрительности. 

Съемки стартуют етом 2026 года в Германии. Производством занимаются компании Rabbit Track Pictures и Elation Pictures при поддержке Film4 и Британского института кино. Над проектом работают также Komplizen Film и Trimafilm. 

«Жгучее и абсурдистское исследование тирании, предрассудков и поиска козлов отпущения в „Искателе лис“ с каждой неделей становится все более актуальным. Темы пьесы и фильма найдут отклик у зрителей по всему миру», — подчеркнула Китти Калецки из Rabbit Track Pictures.

