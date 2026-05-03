Рэйф Файнс, Колин Фаррелл и Вагнер Мора снимутся в комедии «ART» по пьесе Ясмины Реза

Джастин Бибер установил личный рекорд Spotify, достигнув 138 млн слушателей в месяц
Адам Скотт пытался попасть в шестой «Восставший из ада» после смерти своего персонажа в четвертом
Логотип Оливии Родриго появится на форме «Барселоны» в матче против «Реал Мадрида»
Шакира собрала 2 млн зрителей на самом масштабном концерте в карьере
Минтруд расширил перечень профессий для альтернативной гражданской службы
Барби Феррейра снялась в клипе Бейонсе, который никогда не выйдет
В России все госуниверситеты перешли на цифровые студенческие
Post Malone переносит вторую часть тура ради нового альбома «The Eternal Buzz»
«Ее личный ад» Николаса Виндинга Рефна выйдет в мировой прокат 24 июля
Первая майская гроза в Москве ожидается во вторник
Посидеть за барной стойкой с Хемингуэем позволит новый иммерсивный спектакль в Петербурге
Россиянин решил проплыть на сапборде 4000 километров ― от Читы до Охотского моря
Дилан О’Брайен, Льюис Пуллман и Кайя Гербер снимутся в эротическом триллере «Быки»
Финские инженеры создали виртуальную сауну
Погибла звезда КВН Елена Рыбалко
Жители Подмосковья пожаловались, что домашний интернет начал работать по белым спискам
В «Суперсемейке-3» будут сцены в формате IMAX
В Гидрометцентре рассказали, когда в Москву придет метеорологическое лето
Мерил Стрип лично предложила Леди Гагу на роль в «Дьявол носит Prada-2»
Про Пакмана снимут новый мультсериал
Актеры смогут получить две номинации в одной категории «Оскара». Запретили сценарии, написанные ИИ
LEGO выпустил конструктор в виде консоли Sega
Премьеру «Нарнии» Греты Гервиг перенесли на февраль 2027 года
Диего Луна присоединился к актерскому составу лайв-экшн-ремейка «Рапунцель»
Вышел трейлер документального фильма о Мартине Шорте
Ричард Гир и Дайана Силверс снимутся в романтической драме «Асимметрия» по роману Лизы Холлидей
В разработку запустили сериал по игре Atomfall
Эванджелин Лилли раскритиковала Disney за увольнения художников Marvel

Рэйф Файнс, Колин Фаррелл и Вагнер Мора снимутся в комедии «ART» по пьесе Ясмины Реза

Афиша Daily
2 мин на чтение
Фото: Columbia Pictures

Рэйф Файнс, Колин Фаррелл и Вагнер Мора (обладатели суммарно пяти номинаций на «Оскар») сыграют в экранизации культовой французской пьесы «ART». Об этом сообщает Deadline.

Режиссером выступит номинант на «Оскар» Фернанду Мейрелиш («Город Бога», «Два Папы»), а адаптацию написал многократный оскаровский лауреат Кристофер Хэмптон («Отец»).

1/2
Колин Фаррелл
© Фото: Columbia Pictures
2/2
Вагнер Моура
© Фото: Apple Studios

Сюжет пьесы, которая с 1994 года обошла сцены Парижа, Лондона, Бродвея и Сиднея, строится вокруг трех давних друзей: Сержа, Марка и Ивана. Серж, увлекшись современным искусством, покупает дорогую картину — огромное белое полотно с едва заметными белыми линиями.

Марк в ужасе, он не понимает, как можно тратить такие деньги на то, что невозможно назвать искусством. А Иван, как обычно, оказывается между ними, пытаясь всех успокоить, но становится только хуже.

Это комедия о дружбе, вкусах, деньгах и о том, как одно белое полотно может разрушить многолетние отношения. В последней бродвейской версии роли исполняли Бобби Каннавале, Джеймс Корден и Нил Патрик Харрис.

Расскажите друзьям