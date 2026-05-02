Финские инженеры создали виртуальную сауну

Россиянин решил проплыть на сапборде 4 тыс. километров ― от Читы до Охотского моря
Дилан О’Брайен, Льюис Пуллман и Кайя Гербер снимутся в эротическом триллере «Быки»
Погибла звезда КВН Елена Рыбалко
Жители Подмосковья пожаловались, что домашний интернет начал работать по белым спискам
В «Суперсемейке-3» будут сцены в формате IMAX
В Гидрометцентре рассказали, когда в Москву придет метеорологическое лето
Мерил Стрип лично предложила Леди Гагу на роль в «Дьявол носит Prada-2»
Про Пакмана снимут новый мультсериал
Актеры смогут получить две номинации в одной категории «Оскара». Запретили сценарии, написанные ИИ
LEGO выпустил конструктор в виде консоли Sega
Премьеру «Нарнии» Греты Гервиг перенесли на февраль 2027 года
Диего Луна присоединился к актерскому составу лайв-экшн-ремейка «Рапунцель»
Вышел трейлер документального фильма о Мартине Шорте
Ричард Гир и Дайана Силверс снимутся в романтической драме «Асимметрия» по роману Лизы Холлидей
В разработку запустили сериал по игре Atomfall
Эванджелин Лилли раскритиковала Disney за увольнения художников Marvel
Группа Placebo выпустила новую версию песни «The Lady of the Flowers» к 30-летию дебютного альбома
В Сан-Франциско проведут первые в истории гонки сперматозоидов
Режиссер «Хорошего мальчика» снимет хоррор полностью на дроны
Городской выпускной в этом году пройдет на ВДНХ 26 июня
Дублер Дэниела Рэдклиффа поставит спектакль о жизни до и после несчастного случая на съемках
Эмили Блант и Стэнли Туччи получили звезды на Аллее Славы в Голливуде
Звезда «Пип-шоу» Мэтт Кинг был парализован после редкого инсульта
Суд постановил выдворить иностранца из России из-за отзыва на юбку на маркетплейсе
Оливия Родриго объявила мировой тур в поддержку нового альбома
Мерил Стрип рассказала, что ее раздражало в Голди Хоун на съемках ленты «Смерть ей к лицу»
Гинцбург: новая вакцина от меланомы дала первые результаты лечения
Иэн Сомерхолдер влез в долги после ухода из актерской профессии и был вынужден распродать имущество

Финские инженеры создали виртуальную сауну

Фото: Tim Moesgen et al. / CHI EA 26

Финские инженеры из Университета Аалто разработали интерфейс, который позволяет побывать в виртуальной сауне. Система состоит из VR-очков и куртки со встроенными термоэлектрическими элементами Пельтье — они имитируют движение жара и холода по рукам пользователя. Об этом сообщает N+1.

Разработчики воссоздали в VR финскую баню с деревянной отделкой, печью и ведром воды. Пользователь держит в руках настоящий деревянный ковш с трекером: если зачерпнуть виртуальную воду и плеснуть ее на камни, в симуляторе появляются пар и звук, а элементы в рукавах начинают последовательно нагреваться до 45 градусов. Благодаря задержке между включением модулей возникает ощущение, будто по рукам проходит горячая волна пара.

В симуляторе есть и контрастный душ. Если опрокинуть на себя ведро с водой, элементы охлаждаются до 25 градусов, а встроенные вибромоторы создают дополнительное ощущение от потока воды. По словам авторов, сочетание термического и механического воздействия делает иллюзию более правдоподобной.

Инженеры считают, что в будущем такая технология может использоваться не только в играх, но и в тренажерах для пожарных, виртуальном туризме и для передачи тепловых ощущений при удаленном взаимодействии людей.

