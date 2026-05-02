Финские инженеры создали виртуальную сауну

Финские инженеры из Университета Аалто разработали интерфейс, который позволяет побывать в виртуальной сауне. Система состоит из VR-очков и куртки со встроенными термоэлектрическими элементами Пельтье — они имитируют движение жара и холода по рукам пользователя. Об этом сообщает N+1.
Разработчики воссоздали в VR финскую баню с деревянной отделкой, печью и ведром воды. Пользователь держит в руках настоящий деревянный ковш с трекером: если зачерпнуть виртуальную воду и плеснуть ее на камни, в симуляторе появляются пар и звук, а элементы в рукавах начинают последовательно нагреваться до 45 градусов. Благодаря задержке между включением модулей возникает ощущение, будто по рукам проходит горячая волна пара.
В симуляторе есть и контрастный душ. Если опрокинуть на себя ведро с водой, элементы охлаждаются до 25 градусов, а встроенные вибромоторы создают дополнительное ощущение от потока воды. По словам авторов, сочетание термического и механического воздействия делает иллюзию более правдоподобной.
Инженеры считают, что в будущем такая технология может использоваться не только в играх, но и в тренажерах для пожарных, виртуальном туризме и для передачи тепловых ощущений при удаленном взаимодействии людей.