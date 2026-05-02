Финские инженеры создали виртуальную сауну

Разработчики воссоздали в VR финскую баню с деревянной отделкой, печью и ведром воды. Пользователь держит в руках настоящий деревянный ковш с трекером: если зачерпнуть виртуальную воду и плеснуть ее на камни, в симуляторе появляются пар и звук, а элементы в рукавах начинают последовательно нагреваться до 45 градусов. Благодаря задержке между включением модулей возникает ощущение, будто по рукам проходит горячая волна пара.