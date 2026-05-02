Дилан О’Брайен, Льюис Пуллман и Кайя Гербер снимутся в эротическом триллере «Быки»

Дилан О’Брайен, Льюис Пуллман и Кайя Гербер исполнят главные роли в эротическом триллере «Быки» («Bulls»). Об этом сообщает Deadline.
Режиссером и сценаристом картины выступит Джеймс Морозини, известный по фильму «Я люблю своего папу». Съемки планируют начать до конца года.
В центре сюжета — Дэнни, которого сыграет О’Брайен. Он пытается спасти разваливающиеся отношения и отправляется на гедонистический островной курорт, надеясь вернуться «человеком, в которого его девушка наконец сможет поверить». Там он заводит связь с замужней женщиной Авой, героиней Гербер, и оказывается втянут в опасную игру с ее мужем Марко, которого сыграет Пуллман.
Производством и финансированием займется QC Entertainment, работавшая над «Прочь». Среди продюсеров также Roth/Kirschenbaum Films, выпустившая ромком «Кто угодно, кроме тебя». Международными правами на фильм займется Manifest Pictures, проект представят на кинорынке в Каннах.
«Я написал „Быков“, потому что это именно тот фильм, ради которого я отменил бы планы и пошел в кино. Он озорной, с поворотами, закрученный — и, главное, сексуальный», — рассказал Морозини.
В Manifest Pictures назвали картину «громким, трансгрессивным эротическим триллером» для современной кинотеатральной аудитории, которая приняла провокационные хиты вроде «Солтберна», «Белого лотоса» и «Горничной».