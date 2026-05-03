Логотип Оливии Родриго появится на форме «Барселоны» в матче против «Реал Мадрида»

Родриго выпустит новый альбом «You Seem Pretty Sad For a Girl So In Love» 12 июня. Пластинка, по словам певицы, будет экспериментальной и полной грустных песен о любви. Пока выпущен только один трек — «Drop Dead», который она исполнила на Коачелле (на сете Эддисон Рэй) и на открытом микрофоне в Нью-Йорке.