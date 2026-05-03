Шакира собрала 2 млн зрителей на самом масштабном концерте в карьере

2 мая Шакира установила личный рекорд. Ее бесплатный концерт на пляже Копакабана в Рио-де-Жанейро собрал 2 млн зрителей. Об этом заявил мэр города.
Концерт задержали более чем на час, но когда дроны над пляжем вывели в небе надпись по-португальски «Я люблю тебя, Бразилия», публика взорвалась аплодисментами.
Выйдя на сцену, Шакира вспомнила свой первый визит в страну: «Я приехала сюда в 18 лет, мечтая спеть для вас. А теперь посмотрите на это. Жизнь волшебна».
В двухчасовой сет-лист вошли главные хиты — «Hips Don't Lie», «La Tortura», «La Bicicleta», «She Wolf», «Waka», а также сессия с Bizarrap. Специальными гостями стали Анитта (исполнили «Choka»), Каэтану Велозу («O Leãozinho») и Ивети Сангалу (кавер на «País Tropical» Жоржи Бена Жора).
Шакира также посвятила вечер женской стойкости: «Мы, женщины, каждый раз, когда падаем, встаем немного мудрее». За несколько дней до концерта при установке сцены погиб местный рабочий Габриэль де Жезус Фирмину. Шакира выразила соболезнования семье и коллегам.