Четыре фильма «Голодных игр» бесплатно показывают на YouTube — марафон продлится 7 дней
Россияне перечислили песни, под которые полетели бы в космос
Актера Ибрагима Челикколя и еще 8 турецких звезд задержали по делу о наркотиках
В инстаграме* скоро появится возможность прикреплять ссылки к Reels
Михаил и София остаются самыми популярными именами для новорожденных в Московской области
Okko начал съемки лирической комедии с Евгением Цыгановым и Юлией Александровой
Lil Nas X сможет избежать тюрьмы благодаря программе психиатрической помощи
Станцию «Трубная» в Москве украсили к Пасхе
Покрас Лампас и SPB Blind Orchestra устроят перформанс на Новой сцене Александринки
Леди Гага отменила концерт в Канаде из‑за респираторной инфекции
Шуховскую башню демонтируют и соберут из новых материалов. Вверху сделают смотровые площадки
Fox продлил сериал «Память убийцы» на второй сезон
Турпоток из России во Вьетнам вырос почти в три раза в первом квартале 2026 года
Энди Серкис вернется к роли Альфреда в фильме «Бэтмен-2»
Москвичей предупредили о снегопадах
В онлайн-банке ВТБ появились сервисы для планирования отдыха и заказа продуктов
Экипаж «Артемиды-2» побил рекорд по дальности полета человека от Земли
Рэпер Offset получил ранение в результате стрельбы во Флориде
Пикник «Афиши» и «Лауд Бойз» устроят совместную вечеринку в Москве
Дэн Леви признался, что думал о сиквеле «Шиттс Крик» до смерти Кэтрин О’Хары
Маргарет Куолли и Мэделин Клайн снялись в клипе Сабрины Карпентер
Кей Джей Апа и Эшли Парк сыграют в хорроре «Белый слон»
«Сбер» выступит партнером Недели космоса
Инсайдер: Анна Трапкова покидает пост директора Музея Москвы
Вражда животных в трейлере мультфильма — экранизации «Скотного двора» Оруэлла
Скай Феррейра обвинила Charli XCX, что та присвоила авторство саундтрека «Грозового перевала»
Зендая — о том, будет ли 3-й сезон «Эйфории» последним: «Думаю, да»
Лифт на землю в тизере финала «Благих знамений»

Первый сингл «Drop Dead» с нового альбома Оливии Родриго выйдет 17 апреля

Афиша Daily
Фото: @oliviarodrigo

Оливия Родриго анонсировала первый сингл «Drop Dead» с будущей пластинки «You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love». Песня выйдет 17 апреля, а сам альбом — 12 июня.

Видео: @oliviarodrigo

Поклонники угадали дату выхода и название сингла по замкам, которые певица развесила в четырех городах: Лос-Анджелесе, Лондоне, Париже и Хобокене. Видео, где Родриго вешает замки на ограждения, она опубликовала в инстаграме*.

Видео: @oliviarodrigo

Сам альбом певица анонсировала менее недели назад, 2 апреля. Тогда Родриго удалила все публикации в соцсетях и поделилась новостью. На обложке пластинки девушка качается на качелях в розовом платье на фоне голубого неба — фанаты считают, что изображение отсылает к картине Жана Фрагонара «Качели».

Как и предыдущие работы Родриго («Sour» и «Guts»), новый альбом записан с продюсером Дэном Нигро. В интервью британскому Vogue певица рассказала, что работа над пластинкой стала для нее «творческим вызовом — писать с чувством радости». По словам Родриго, это «грустные песни о любви».

Оливия Родриго получила известность в 2021 году с дебютным альбомом «Sour» и мегахитом «Driver’s License». В 2023 году она выпустила «Guts», а в прошлом году выступила на нескольких крупных фестивалях, включая Governors Ball и Glastonbury.

* Instagram принадлежит Meta, признанной в России экстремистской организацией, ее деятельность в стране запрещена.

Расскажите друзьям