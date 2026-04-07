Первый сингл «Drop Dead» с нового альбома Оливии Родриго выйдет 17 апреля

Оливия Родриго анонсировала первый сингл «Drop Dead» с будущей пластинки «You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love». Песня выйдет 17 апреля, а сам альбом — 12 июня.
Поклонники угадали дату выхода и название сингла по замкам, которые певица развесила в четырех городах: Лос-Анджелесе, Лондоне, Париже и Хобокене. Видео, где Родриго вешает замки на ограждения, она опубликовала в инстаграме*.
Сам альбом певица анонсировала менее недели назад, 2 апреля. Тогда Родриго удалила все публикации в соцсетях и поделилась новостью. На обложке пластинки девушка качается на качелях в розовом платье на фоне голубого неба — фанаты считают, что изображение отсылает к картине Жана Фрагонара «Качели».
Как и предыдущие работы Родриго («Sour» и «Guts»), новый альбом записан с продюсером Дэном Нигро. В интервью британскому Vogue певица рассказала, что работа над пластинкой стала для нее «творческим вызовом — писать с чувством радости». По словам Родриго, это «грустные песни о любви».
Оливия Родриго получила известность в 2021 году с дебютным альбомом «Sour» и мегахитом «Driver’s License». В 2023 году она выпустила «Guts», а в прошлом году выступила на нескольких крупных фестивалях, включая Governors Ball и Glastonbury.
