Американская певица Оливия Родриго рассказала, что в детстве писала фанфики о группе One Direction, пишет Billboard.



Об этом поп-звезда поделилась в выпуске подкаста «Music Makes Us». «Много лет спустя я тусовалась с Гарри Стайлзом, мы пили чай и гуляли. И я пришла домой и подумала: „Какого черта?“» — рассказала Оливия.



Певица удивилась, что ее детские фантазии сбылись. «Такое чувство, будто я написала об этом в фанфике, а теперь сама пережила это. Это просто безумие, что такое может случиться в твоей жизни», — сказала она.



Недавно МВБ США ответило Оливии Родриго на просьбу «не использовать ее творчество для расистской, полной ненависти пропаганды» цитатой из ее же песни. Они использовали слова из трека «All-American Bitch».

