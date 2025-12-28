Оливия Родриго рассказала, что в детстве писала фанфики о группе One Direction

Исследование: 61% россиянок сомневаются в новогодней магии, но все равно загадывают желания о любви
Владимир Путин подписал указ о военном призыве в 2026 году
«Зверополис-2» вошел в пятерку самых кассовых мультфильмов в истории
Метро в Петербурге будет работать всю ночь в Новый год и Рождество
Майли Сайрус посетила церемонию вручения «Оскара» ради нетворкинга: чтобы ее песни включили в фильмы
Бейонсе стала долларовой миллиардершей по версии Forbes
Кинотеатральные сборы в 2025 году составили 49,6 млрд рублей — на 10% больше, чем в 2024 году
Умерла певица Татьяна Дасковская, исполнительница «Прекрасного далеко»
Netflix показал закулисье концерта Take That в первом тизере документального сериала о группе
Более 60% россиян планируют увеличить доход в 2026 году
Исследование: продажи пива в России растут, а производство падает
Великобритания вводит обучение учителей по борьбе с женоненавистничеством в школах
Студенческие билеты и зачетки станут электронными и появятся в Max и на «Госуслугах»
Братья Даффер: спин-офф «Очень странных дел» развернется вокруг новых героев
Тимо Тяхянто возьмется за экранизацию игры Sleeping Dogs. Главную роль исполнит Лю Сыму
«Марти Великолепный» с Тимоте Шаламе показал самый кассовый старт в истории A24
В напитке «Алоэ вера» обнаружили опасные химические вещества
Новые владельцы дома из «Один дома» вернут ему знаменитый уютный вид
Львенка в тяжелом состоянии забрали из квартиры блогера в Москва-Сити
В Москве начнут применять ИИ для защиты зеленых насаждений и госохраны культурных объектов
Россиянка Александра Горячкина стала чемпионкой мира по быстрым шахматам
В Москве первые двое суток 2026 года будут морозными и со снегом
Сладкий новогодний подарок для детей подорожал почти на 15%
Канье Уэст подтвердил, что скоро выйдет его новый альбом
Россияне в 2025 году в среднем тратили 40,4 тысячи рублей в месяц
«Легенда века». Макрон выразил соболезнования в связи со смертью Брижит Бардо
В разработку запущена комедия о попытках попасть в легендарный клуб Berghain
Гарри Стайлз выпустил архивное видео с хроникой тура «Love on Tour»

Оливия Родриго рассказала, что в детстве писала фанфики о группе One Direction

Фото: @oliviarodrigo

Американская певица Оливия Родриго рассказала, что в детстве писала фанфики о группе One Direction, пишет Billboard.

Об этом поп-звезда поделилась в выпуске подкаста «Music Makes Us». «Много лет спустя я тусовалась с Гарри Стайлзом, мы пили чай и гуляли. И я пришла домой и подумала: „Какого черта?“» — рассказала Оливия.

Певица удивилась, что ее детские фантазии сбылись. «Такое чувство, будто я написала об этом в фанфике, а теперь сама пережила это. Это просто безумие, что такое может случиться в твоей жизни», — сказала она.

Недавно МВБ США ответило Оливии Родриго на просьбу «не использовать ее творчество для расистской, полной ненависти пропаганды» цитатой из ее же песни. Они использовали слова из трека «All-American Bitch».
 

Расскажите друзьям