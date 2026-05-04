Концерт Канье Уэста в Албании состоится, несмотря на отмены по всей Европе

История антисемитских высказываний Уэста началась в 2022 году. Тогда он назвал себя нацистом и призывал «простить Гитлера». Его аккаунты в соцсетях блокировали, а партнеры (adidas, Balenciaga, юристы, лейбл) разрывали контракты. В 2023 году он извинился, списав поведение на алкоголь. В начале 2025 года он снова взял назад извинения, снова назвал себя нацистом, а затем опять отказался от этих слов.