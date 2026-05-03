Йоко Оно потребовала запретить продавать пиво John Lemon во Франции

Вдова музыканта The Beatles Джона Леннона Йоко Оно потребовала от французской пивоварни L’Imprimerie остановить продажу крафтового пива под названием John Lemon. Об этом пишет The Guardian.



Орельен Пикар — владелец маленькой пивоварни, в которой работают три человека — рассказал, что компания в течение пяти лет выпускала пиво со вкусом лимона и имбиря. На этикетке бутылок был изображен Джон Леннон. Так создатели напитка хотели пошутить и почтить память артиста, который был убит в 1980 году. «У нас много сортов пива с отсылками к именам звезд, и раньше у нас никогда не возникало проблем», — добавил Пикар.



В апреле 2026 года пивоварня получила письмо от юристов Йоко Оно. Она требовала немедленно прекратить торговлю напитком под угрозой штрафа до 100 тыс. евро и последующих штрафов в размере 1,5 тыс. евро за каждый день нарушения.



Владелец попросил дать ему возможность продать оставшиеся бутылки. Около 5 тыс. бутылок разрешили оставить на прилавках до 1 июля, после чего использование названия должно быть прекращено.