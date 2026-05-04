Бывший басист Metallica Джейсон Ньюстед победил рак горла

Фото: Tim Mosenfelder/Getty Images

Музыкант Джейсон Ньюстед, игравший в Metallica с 1986 по 2001 год, впервые публично рассказал о раке горла. В подкасте «Let There Be Talk» он подтвердил, что врачи обнаружили болезнь на ранней стадии и теперь он здоров.

«8 мая исполнится ровно год с тех пор, как мне сделали операцию из-за рака горла. Они удалили оттуда кучу всякого, потом еще лазером прошлись. Около трех недель назад я получил заключение „свободен и чист“. Я победил», — рассказал он.

Ньюстед также признался, что впервые в жизни позволил себе отдыхать как следует: «Я пообещал себе, что отдохну, и это был первый раз в моей жизни, когда я дал себе такое обещание. Обычно я либо работаю, либо нет. Поэтому я пообещал себе, что отключусь и просплю столько, сколько нужно».

«И я со своей заносчивой, избалованной задницей ни за что бы не перестал курить, пить и делать все это. Но великий дух обратил на меня внимание и сказал: „Чувак, сейчас это не к добру“. И он отвлек меня от этого. И теперь я мыслю яснее, чем когда-либо за всю свою взрослую жизнь. Так что во всем есть свои плюсы», — добавил музыкант.

В 2021 году Ларс Ульрих и Джеймс Хетфилд признались, что не смогли правильно отреагировать на решение Ньюстеда покинуть группу. «Джейсон — единственный участник Metallica, который ушел по своей воле. Обида с нашей стороны была такой сильной… Ты так не можешь. Уйти можно только тогда, когда мы сами тебя отпустим», — сказал Ульрих.
 

