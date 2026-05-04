Карен Гиллан показала новые кадры со съемок «Горца» в Шотландии

Карен Гиллан, известная по фильмам Marvel и «Доктору Кто», опубликовала новые кадры со съемок перезапуска фэнтези-боевика «Горец».
«В своей естественной среде обитания…» — подписала она пост. На снимках изображена Гиллан в костюме на фоне шотландских пейзажей, трейлеры и стулья с именами.
Гиллан играет Хизер — смертную жену Коннора МакЛауда (Генри Кэвилл) и любовь всей его жизни. В оригинальном фильме 1986 года Коннор после изгнания из клана оседает в тихой деревне, работает кузнецом и женится на Хизер. Ее судьба становится одной из эмоциональных составляющих сюжета. Пока Коннор остается вечно молодым, Хизер стареет.
Режиссером фильма стал Чад Стахелски, известный по франшизе «Джон Уик». В актерский состав также вошли Расселл Кроу, Дейв Баутиста, Мариса Абела, Джимон Хунсу и Шивон Каллен. Дата выхода пока неизвестна.