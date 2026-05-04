Двое россиян получили награду «Лучший турист» в китайской провинции Хайнань

Фото: Pavel Roev/Unsplash

В Санье, крупнейшем курортном городе Китая, россиянин Павел (фамилия не уточняется) получил почетное звание «Лучший турист-2026» за спасение утопающего. Об этом сообщает ТАСС.

Церемония вручения награды прошла с участием заместителя секретаря городской администрации Се Ифы и других официальных лиц. Вместе с Павлом в спасении человека участвовал еще один российский турист — Александр. Он тоже получил награду, но не смог присутствовать на вручении, так как уже вернулся на родину.

Видео спасения разлетелось по китайским соцсетям и собрало множество положительных откликов. Сам Павел назвал свой поступок «совершенно естественным» для человека, попавшего в опасную ситуацию.

Администрация Саньи пообещала и дальше поощрять подобные добрые дела. Власти также намерены повышать качество услуг и совершенствовать систему сервиса.

